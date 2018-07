Vilniaus vicemeras Linas Kvedaravičius sako, jog požeminiai konteineriai bus statomi senamiestyje, o pusiau požeminiai – kituose rajonuose. „Matome jau veikiančius konteinerius ir tokių aikštelių netrukus Vilniuje atsiras 780. Senamiestyje bus statomi visai požeminiai konteineriai, o kituose rajonuose bus statomi pusiau požeminiai konteineriai“, – žurnalistams ketvirtadienį kalbėjo vicemeras. Šiuo metu Vilniuje jau įrengtos 4 pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelės. Per dvejus metus ketinama įrengti 780 aikštelių, kuriose stovės apie 3 tūkst. konteinerių. Iki šiol tokie moderniausi konteineriai buvo įrengiami ne savivaldybės, o daugiausiai nekilnojamo turto (NT) plėtotojų iniciatyva. 2016 metais Vyriausybė savivaldybėms naujų konteinerių pirkimui ir įrengimui skyrė 70 mln. eurų iš Europos Sąjungos (ES) fondų. Vilniaus savivaldybei konteinerių įsigijimas kainuos maždaug 10,2 mln. eurų (su PVM). 85 proc. šios sumos bus skirtas iš ES lėšų. Pusiau požeminiai ir požeminiai konteineriai yra plačiai paplitę daugelyje Europos Sąjungos (ES) šalių.











