Politikai derėjosi prieš oficialų dvišalį susitikimą penktadienį, Vilniuje vėliau vyko ir susitikimas tarp Baltijos šalių ir Lenkijos premjerų. Ketvirtadienio vakaro susitikime susitikime diplomatai ir patarėjai nedalyvavo, žiniasklaidai apie jį nebuvo pranešta. „Tai buvo neformalus susitikimas“, – BNS penktadienį sakė premjeras. Pasak jo, susitikimas įvyko „abipuse“ iniciatyva. Paklaustas, kodėl apie susitikimą nebuvo pranešta viešai, S. Skvernelis atsakė: „Todėl, kad jis buvo pakankamai netikėtas, nes Lenkijos premjeras atskrido tiesiai iš Briuselio“. Lietuvos premjeras teigė, jog susitikimo metu buvo aptarti svarbiausi dvišalių santykių klausimai, regioniniai projektai, tačiau jų Vyriausybės vadovas neįvardijo. Šylantys santykiai Lenkijai svarbi Lietuvos parama siekiant sinchronizuoti elektros tinklus su Vakarų Europa ir spaudimas Baltarusijai dėl statomos Astravo atominės elektrinės. Baltijos šalys sutarė, kad jų elektros tinklų sinchronizacija vyks per Lenkiją, tačiau kol kas neaišku, kiek tam prireiks jungčių. Galutinį susitarimą planuojama pasiekti birželio. Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija vysto bendrą europinio geležinkelio projektą „Rail Baltica“. Svarbus lūžis dvišaliuose Lietuvos ir Lenkijos santykiuose įvyko pernai birželio mėnesį, kai sutartį dėl krovinių vežimo geležinkeliais tarifų pasirašė „Lietuvos geležinkeliai“ ir Lenkijos įmonė „Orlen“, valdanti naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose. Taip nutrauktas daug metų trukęs ginčas dėl Lenkijos investicijų Lietuvoje. Pastaraisiais mėnesiais Lietuvos ir Lenkijos santykiai šyla. Šalys surengė tarpusavio aukšto rango vizitus, o Varšuvos tonas dėl Lietuvos lenkų tautinės bendrijos padėties yra kur kas švelnesnis. Lenkijos ir Lietuvos premjerai sutarė atgaivinti dvišalę komisiją tautinių bendrijų švietimo klausimams spręsti. Lietuva ketina palaikyti Lenkiją ginče su Europos Komisija dėl kontraversiškos šalies teismų reformos.











