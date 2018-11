Savivaldybės paskelbto pirkimo reikalavimuose rašoma, kad eglė, t. y. metalinis karkasas, apkaišytas gyvomis eglės šakomis, turi būti ne mažesnė nei 25 metrai, jos skersmuo – bent 10 metrų. Konstrukcijos nebus perkamos, o išsinuomojamos tik šventėms. Kalėdinę programą ir susijusias naujienas savivaldybė planuoja pristatyti lapkričio 22-ąją, tad kol kas neskelbiama, kaip tiksliai turėtų atrodyti pagrindinis miesto šventinis simbolis. Eglės įžiebimo ceremonija vyks gruodžio 1-ąją. Planuojama, kad eglė bus surinkta iki lapkričio 28 dienos – darbai užtrukti turėtų kiek ilgiau, nei savaitę. Ji bus išmontuojama sausio 8-ąją, po stačiatikių Kalėdų. Pernai pagrindinę sostinės aikštę puošė 27 metrų aukščio eglė, suformuota iš 70 tūkst. lempučių. Jai panaudota 900 žaisliukų. Eglutės konstrukcijų nuoma, surinkimas ir išardymas kainavo apie 44 tūkst. eurų.

