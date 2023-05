Vilniuje girtas avariją sukėlęs verslininkas turėjo pasiteisinimą – istorija pasisuko netikėta linkme

Neįtikėtina, bet kilusio ginčo spręsti atvykę sostinės policijos pareigūnai net nesuprato, kad vairuotojas yra neblaivus – patikrinti jį alkotesteriu nuspręsta tik tuomet, kai į patrulius per raciją kreipėsi Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojas, nurodęs, jog „buvo gauta duomenų, kad vairuotojas gali būti neblaivus“.

Kas policijos budėtojams pranešė apie vairuotojo apsvaigimą nuo alkoholio, neatskleidžiama, tačiau jį patikrinus alkotesteriu pirmą kartą buvo nustatytas 2,14 prom., o antrą kartą – 2,08 prom. girtumas. Dėl to jis buvo nušalintas nuo vairavimo.

Kad vairuotojas gali būti neblaivus, jautė ir kito automobilio, į kurį šis atsitrenkė, vairuotoja – jauna mergina sakė, kad iš pradžių vyras šiai bandė versti kaltę dėl eismo įvykio, tačiau poziciją pakeitė, kai ši nusprendė kviesti policijos pareigūnus.

„Tada jis sutiko, kad yra kaltas, o kai įsėdome į automobilį pildyti deklaracijos, pajutau nuo vyro sklindantį alkoholio kvapą“, – sakė mergina.

Šis vyras – 31 metų vienai mažajai bendrijai vadovaujantis vilnietis Tomas J. Anksčiau reikalų su teisėsauga neturėjęs vyras šįkart išvengė teistumo – policijos iškeltą baudžiamąją bylą teismas nusprendė nutraukti, o jį perduoti savo motinos žiniai pagal laidavimą – socialinės paramos centre neįgalius žmones prižiūrinti moteris pažadėjo pasirūpinti ir savo sūnumi.

Be to, teismas taip pat nusprendė, kad Tomas J. negalės dvejus metus vairuoti transporto priemonių. Kadangi jis vairavo automobilį neblaivus, pagal įstatymą kaip nusikaltimo įrankis turėjo būti konfiskuotas jam priklausantis automobilis „BMW 528“, tačiau teismas nutarė, kad ši priemonė yra per griežta.

„Konfiskavus transporto priemonę, prevencinė priemonė nebus tinkamai individualizuota ir proporcinga, ir neatitiks ja siekiamų tikslų, ypač įvertinus transporto priemonės kainą – kaltinamojo asmenybė nesudaro pagrindo manyti, kad nekonfiskavus transporto priemonės, kaltinamasis vėl panaudos ją nusikalstamais tikslais“, – Vilniaus miesto apylinkės teismas buvo nusprendęs Tomui J. priklausantį automobilį grąžinti, o iš jo į valstybės biudžetą išieškoti 4 tūkstančius eurų.

„Visos automobilio vertės konfiskavimas būtų neproporcingas ir neatitiktų šios priemonės prevencinės paskirties“, – pažymėjo pirmosios instancijos teismas.

Tomui J. nuosavybės teise priklausantį automobilį ekspertai buvo įvertinę daugiau kaip 13 tūkst. Eur.

Bet baudžiamosios atsakomybės išvengęs verslininkas privalės atsisveikinti su savo „BMW 528“ – su tokia švelnia pirmosios instancijos teismo pozicija kategoriškai nesutiko valstybinį kaltinimą palaikiusi Vilniaus prokurorė Rasa Šimonė.

Asociatyvi nuotrauka DELFI

Apylinkės teismo nuosprendį apeliacine tvarka apskundusi prokurorė pažymėjo, kad buvo netinkamai taikytis baudžiamojo įstatymo normos, todėl teismas „esmingai nukrypo nuo teismų praktikos šios kategorijos bylose“.

„Netaikyti turto konfiskavimo teismas neturi pagrindo, kadangi siekiant tinkamo įstatymo leidėjo suformuotų tikslų įgyvendinimo, kriminalizavus vairavimą esant neblaiviam, kai nustatytas vidutinis ar sunkus neblaivumo laipsnis, baudžiamąją atsakomybę už šią veiką įtvirtinant Baudžiamajame kodekse, automobilio konfiskavimas iš esmės yra būtinas“, – prokurorės teigimu, Tomas J. visiškai ignoravo galimas kilti neigiamas pasekmes, dėl kurių atsiradimo jis yra kaltas.

„Automobilio konfiskavimas nereikštų neproporcingai griežtos poveikio priemonės, priešingai – šioje situacijoje visuomenės ir Tomo J. interesų pusiausvyra būtų pažeista, jei iš asmens nebūtų konfiskuotas jam priklausantis automobilis, kadangi taip būtų formuojamas asmens nebaudžiamumas“, – pabrėžė R. Šimonė.

Bet su prokurorės pozicija kategoriškai nesutiko Tomas J. – jis pripažino, kad „BMW 528“ vairavo būdamas neblaivus, tikino, jog pirmą kartą neblaivus sėdo prie automobilio vairo ir savo veiksmų nepateisina ir gailisi, kad pasielgė taip neatsakingai.

Aiškindamas, kodėl vartojo alkoholį, verslininkas teigė, kad su kolegomis iš vieno labdaros fondo buvo išvykęs į misiją karo siaubiamoje Ukrainoje, čia dėl pamatytų vaizdų patyrė šoką, o kai sugrįžo į Lietuvą, susitiko su draugais ir vartojo alkoholį.

„Po šios kelionės buvau šoko būsenoje, ganėtinai mažai miegojau, o draugų kompanijoje vartojau alkoholį, išgėriau nemažai degtinės, – sakė jis. – Ryte atsikėlęs jaučiausi dar apsvaigęs, bet visą dieną buvau namuose, apie 11–12 val. išgėriau du butelius alaus, o vakare, apie 20 val., nutariau nuvažiuoti pas draugę – sėsdamas už automobilio vairo nesijaučiau apsvaigęs.“

Vyras tikino, kad važiavo pagrindiniu keliu Didlaukio gatvėje, kai kitą automobilį KIA vairavusi mergina „išvažinėjo iš šalutinio kelio ir rikiavosi į mano eismo juostą“.

„Ji bandė pralysti su savo automobiliu pro siaurą vietą, aš jos nepastebėjau ir atsitrenkiau automobilio priekiu į jos mašinos galą“, – sakė Tomas J.

Jis kalbėjo kitaip nei apgadinto automobilio vairuotoja: „Pasiūliau merginai pildyti deklaraciją, bet ji pasakė, kad kvies policiją.“

Tomas J. tikino, kad užsiima labdara, dalyvauja labdaros renginiuose su neįgaliaisiais Ukrainoje.

„Ta kelionė, po kurios sukėliau eismo įvykį ir vairavau neblaivus, mane paveikė itin stipriai emociškai ir įkvėpė toliau rinkti įvairios paramos paketus bei juos kuo greičiau pristatyti tiems, kam labiausiai to reikia“, – verslininkas akcentavo, kad jis yra socialiai integravęsis į visuomenę, jo asmenybė atspindi tik teigiamus piliečio bruožus, o baudžiamosios bylos iškėlimas ir nagrinėjimas teisme jį kaip reikiant paveikė ir padarys įtaką tolesniam gyvenimui.

„Alkoholio vartojimas nėra mano kasdieninio gyvenimo būdo išraiška“, – Tomas J. tikino, kad automobilis jam yra itin reikalingas, jo konfiskavimas sužlugdytų jį finansiškai ir morališkai bei esą neatitiktų proporcingumo principo.

Vyras taip pat pažymėjo, kad iš banko yra paėmęs beveik 200 tūkst. Eur būsto paskolą, kas mėnesį moka apie 1 tūkst. Eur, taip pat patiria kitų išlaidų bei yra neišmokėjęs studijų paskolos.

„Transporto priemonė man yra reikalinga vykdant komercinę veiklą, taip pat aš turiu paveldėtą žemės sklypą, kuriuo privalau rūpintis“, – vyras tikino, kad teismų praktikoje yra buvę atvejų, kai vietoje prašomo turto konfiskavimo, teismas asmeniui paskyrė įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

„Manau, kad man neturėtų būti taikomas turto konfiskavimas“, – sakė jis. Ir pridūrė, kad valstybinį kaltinimą byloje palaikiusi prokurorė esą klydo, kai teigė, jog jis „nepatyrė jokių griežtesnių suvaržymų“.

„Iš manęs yra atimta teisė vairuoti kelių transportų priemones 2 metų laikotarpiui, aš turiu sumokėti į valstybės biudžetą 4 000 Eur, mane smerkia šeima, draugai, ateityje, jei norėsiu susigrąžinti teisę vairuoti, turėsiu atlikti daug papildomų veiksmų“, – Tomas J. pažymėjo, kad transporto priemonės konfiskavimas nėra būtinas, nes ji niekam nekelia ir nekels jokio tolimesnio pavojaus.

Su tokia verslininko pozicija nesutiko prokurorės skundą išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas – teisėjo Arūno Bartkaus pirmininkaujama kolegija nusprendė, kad Tomas J. turės atsisveikinti su jam nuosavybės teise priklausančiu „BMW 528“.

„Tomas J. vairavo transporto priemonę būdamas vidutinio girtumo (jam nustatytas 2,08 promilių girtumo laipsnis), taigi jis rizikavo ne tik savo, bet ir kitų eismo dalyvių sveikata ar netgi gyvybe, be to, kaip yra matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, dėl tokio Tomo J. elgesio buvo sukeltas eismo įvykis, kas akivaizdžiai rodo didesnį vairuotojo neatsakingumą bei jo veikos pavojingumą, į ką yra atsižvelgiama sprendžiant dėl turto (ar jo vertės) konfiskavimo proporcingumo net ir tuo atveju, kai toks asmuo yra atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės“, – nurodė teisėjų kolegija.

Anot jų, ir nors Tomas J. yra apibūdinamas teigiamai, „tačiau vien pozityvi charakteristika negali būti laikoma išimtine aplinkybe“, dėl kurios negali būti taikomos baudžiamajame įstatyme numatytos nuostatos.

„Tai, kad baudžiamojo poveikio priemonės taikymas gali asmeniu sukelti tam tikrų suvaržymų ir nepatogumų, savaime nereiškia, kad jos paskyrimas prieštarauja teisingumo ar proporcingumo principams arba, kad jos paskyrimas reikštų netinkamą įstatymo taikymą“, – nurodė A. Bartkaus pirmininkaujama kolegija.

Pasak teisėjų, Tomo J. nurodytos aplinkybės, kad jis turi mokėti dideles įmokas bankams, o automobilio neturėjimas trukdys atlikti darbines funkcijas, buvo žinomos ir tuo metu, kai jis neblaivus sėdo prie automobilio vairo.

„Šios aplinkybės neatsirado staiga ir iš niekur, todėl negali būti laikomos išskirtinėmis ar esminėmis aplinkybėmis, kurios pagrįstų turto konfiskavimo netaikymą“, – Vilniaus apygardos teismas pabrėžė, kad žemesnės instancijos teismas netinkamai pritaikė baudžiamojo įstatymo nuostatas, todėl automobilis „BMW 528“ privalo būti konfiskuotas.