Komisija, kurią sudaro Seimo nariai ir PLB atstovai, taip pat svarstys „Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos“ projektą, programą „Globali Lietuva“, pasirengimą šimtmečio dainų šventei, gimtosios lietuvių kalbos padėtį, kt. „Lietuvai labai svarbi pasaulio patirtis, tautiečių sukaupta geroji patirtis ir jos pritaikymas čia, mūsų valstybėje“, – sako komisijos pirmininkas ir diplomatas Antanas Vinkus. Komisija posėdžiaus iki penktadienio. Į jos posėdžius kviečiami Seimo nariai, įvairių institucijų bei įstaigų atstovai, mokslininkai ir ekspertai. Paprastai Seimo ir PLB komisija posėdžiauja du kartus per metus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.