Penktadienį bus pristatyta antroji, vadinamoji B, Valdovų rūmų dalis. Oficialios pabaigtuvių iškilmės planuojamos Valstybės dieną, liepos 6-ąją. Atkurtuose rūmuose įsikūręs muziejus. Bendras statinių plotas – 13,5 tūkst. kvadratinių metrų. Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose saugoma 0,5 mln. unikalių Lietuvos paveldo archeologinių eksponatų. Rūmų atkūrimo statybos darbai pradėti 2002 metais. 2004 metų kovo 17 dieną tuometinis prezidentas Algirdas Brazauskas padėjo pirmąją plytą į atkuriamų rūmų pamatus. 2013 metų liepą lankytojams atverta pirmoji jų dalis. Iš viso Valdovų rūmų statyba kainavo per 100 mln. eurų. Prieš 200 metų nugriauti Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmai atkurti virš 1987 – 2001 metais atkastų rūmų liekanų. Tai Vilniaus pilių komplekso sudėtinė dalis – kunigaikščių rūmai, stovėję tarp Katedros ir Pilies kalno. Rūmai susideda iš keturių korpusų su uždaru kiemu.











