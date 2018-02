Tai vienas pirmųjų valstybės šimtmečio sostinėje programos renginių, pranešė Vilniaus savivaldybė. Skulptūrą – trijų prie stalo sėdinčių brolių figūras – sukūrė skulptorius Regimantas Midvikis, architektai Linas Krūgelis ir Ričardas Krištapavičius. Projekto autorius R. Midvikis anksčiau yra sakęs, kad brolių Vileišių, sėdinčių prie stalo, idėja yra simbolinė, tačiau visiems suprantama, atspindinti jų tarpusavio ryšį ir santyki Paminklas pastatytas Vileišių giminės iniciatyva – 2006-aisiais giminė įsteigė fondą, su juo Vilniaus miesto savivaldybės taryba tuomet nusprendė pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Broliai Vileišiai – svarbios asmenybės Lietuvos politiniame, kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime. Nepriklausomybės akto signataras, advokatas Jonas Vileišis XIX amžiaus pradžioje aktyviai dalyvavo Lietuvos politiniame, kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime šaliai siekiant nepriklausomybės, rūpinosi mokyklų steigimu, vadovėlių leidyba, vadovavo kelioms ministerijoms pirmosiose nepriklausomos tarpukario Lietuvos vyriausybėse, buvo Kauno burmistras. Gydytojas humanistas Antanas Vileišis buvo lietuvių kultūros draugijų bei įstaigų organizatorius, steigėjas ir vadovas, lietuviškų knygų medicinos bei higienos žinioms populiarinti autorius, jis buvo vienas svarbiausių Vilniaus lietuvių tautinės veiklos organizatorių ir vadovų. Žymus geležinkelių ir tiltų inžinierius Petras Vileišis taip pat buvo vienas Tautinio atgimimo šauklių ir lietuvybės puoselėtojų, siekęs lietuviškos spaudos laisvės, tautos švietimo populiarinant mokslą, leido pirmą legalų lietuvišką dienraštį „Vilniaus žinios“. Šiemet Lietuva mini valstybės atkūrimo šimtmetį.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.