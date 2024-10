Vilniečiai susirūpino dėl šimtametės sostinės puošmenos: baiminasi blogiausio scenarijaus

Vilniaus Žvėryno gyventojai sunerimo dėl statybvietėje esančios šimtametės liepos likimo. Jie baiminasi, kad medžio šaknims palikta per mažai vietos ir dėl to medis esą gali patirti žalą. Be to, vietiniai kelia klausimą ir dėl to, kaip buvo atrinktas projektuotojas. Tuo metu tiek vystytojas, tiek architektai ramina, kad medžiui jokio pavojaus nėra, o rekomendacijose nurodyto atstumo sumažinimas grėsmės esą nekelia.