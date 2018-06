Trečiadienis bus viena iš trijų dienų šiemet, kai žmonėms, turintiems judėjimo negalią, bus leidžiama keltis į bokšto apžvalgos aikštelę. Bokštą valdantis Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) anksčiau informavo, kad neįgalieji į bokštą taip pat galės kilti liepos 22 ir rugsėjo 23 dienomis. Šiomis dienomis bokšte budės personalas, pasirengęs žmonių su judėjimo negalia evakuacijai, t. y. juos neštų laiptais, jei kiltų ekstremali situacija. Trečiadienį aukščiausiame pastate Lietuvoje lankysis ir Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkas Justas Džiugelis, kviečiantis kitus neįgaliuosius išgerti puodelį kavos. Asmenys, turintys judėjimo negalią, į bokšto apžvalgos aikštelę nebekeliami nuo 2017-ųjų rudens, kai restorane „Paukščių takas“ buvo kilęs incidentas - dėl, kaip manoma, šildymo sistemos gedimo pasklidus dūmams tuomet suveikė priešgaisrinė signalizacija. Tuomet Telecentras tvirtino negalintis užtikrinti neįgaliųjų saugumo, nes evakuacinė laiptinė per siaura ir per stati. Iš esmės problemą žadama spręsti atliekant kapitalinę televizijos bokšto rekonstrukciją.











