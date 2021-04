Vilniaus teisme – garsaus nusikaltėlio išpuolis: teko skubiai nutraukti posėdį

Vilniaus apygardos teisme jau kurį laiką yra nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje prokurorai S. Valantinui pateikė kaltinimus neteisėtai disponavus narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą labai didelį jų kiekį parduoti ar kitaip išplatinti. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad dar 2019 m. rugpjūtį bei rugsėjį S. Valantinas, įtariama, Vilniuje už 4,8 tūkst. eurų vienam asmeniui pardavė 461 gramą amfetamino, taip pat jam neatlygintinai davė kanapių ir to paties amfetamino. Be to, jis 2020 m. gegužę tam pačiam asmeniui ketino parduoti 60 g heroino, bet buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

Asmuo, kuriam S. Valantinas tiekė narkotines medžiagas, veikė pagal pareigūnų išduotą nusikalstamos veikos imitacijos modelį, todėl visi veiksmai buvo kontroliuojami, o tarp vyrų vykę pokalbiai – įrašinėjami.

Antradienį S. Valantinui iškeltą baudžiamąją bylą nagrinėjanti teisėja Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė kartu su proceso dalyviais klausėsi pareigūnų slapta užfiksuotų pokalbių. Jų teismo salėje klausėsi ir ginkluotų konvojaus pareigūnų iš pataisos namų, kur jis laikomas suimtas, atvežtas S. Valantinas.

Teisme pagarsinti pokalbiai kaip reikiant suerzino kaltinamąjį – jis ėmė šaukti, kad nesutinka su garso įrašais, taip pat aiškino, jog nori pateikti papildomų dokumentų, nors šioje proceso stadijoje tokia galimybė nebuvo numatyta. Galop S. Valantinas nusiėmė veidą ir nosį dengiančią kaukę ir ėmė ignoruoti teisėjos reikalavimus ją užsidėti, be to, jis nesutiko, kad teismas jam duotų naują medicininę kaukę.

„Prašau užsidėti kaukę“, – ne kartą į S. Valantiną kreipėsi teisėja. Tačiau į šiuos reikalavimus kaltinamasis nereagavo, nors ir buvo įspėtas, kad už tvarkos pažeidimą, kai sukeliama grėsmė užsikrėsti koronavirusu, jam gresia administracinė atsakomybė.

Valstybinį kaltinimą palaikantis Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Tomas Uldukis pasiūlė posėdį nutraukti, o bylos nagrinėjimą – atidėti.

„Teismo salėje yra daromas teisės pažeidimas, kaltinamasis nesupranta, kad savo veiksmais kelia grėsmę ne tik sau, bet ir kitiems teismo salėje esantiems asmenims“, – prokuroro teigimu, nagrinėjant baudžiamąją bylą tuo metu salėje buvo dešimt asmenų.

Prokuroras pažymėjo, kad esant tokiai situacijai toliau proceso tęsti negalima ir pasiūlė baudžiamąją bylą nagrinėti nuotoliniu būdu arba – pašalinti kaltinamąjį iš proceso ir bylos nagrinėjimą baigti be jo.

Teisėja V. Pakalnytė-Tamošiūnaitė nutarė, kad siekiant apsaugoti proceso dalyvių sveikatą, toliau byla bus nagrinėjama nuotoliniu būdu – S. Valantinas procese galės dalyvauti iš pataisos namuose esančios vaizdo konferencijų salės. Be to, teismas pažymėjo, kad dėl padaryto administracinio nusižengimo kaltinamajam gresia administracinė atsakomybė, informacija apie pažeidimą bus perduota teisėsaugos institucijoms. Už tai S. Valantinui gali grėsti 500 Eur bauda.

S. Valantinas jam pateiktų kaltinimų nepripažįsta ir teigia, kad „baudžiamoji byla nuo pat jo sulaikymo dienos yra klastojama“, o pareigūnai su juo esą nori susidoroti. Iki suėmimo kaltinamasis oficialiai buvo registruotas Kuršėnuose, bet realiai Latvijoje gyvenęs vyras teigė, kad yra ūkininkas, o šią veiklą vykdo nuo 2007 m.

S. Valantinas yra gerai žinomas teisėsaugos pareigūnams – jis ne tik anksčiau yra teistas, bet ir daugybę kartų baustas administracine tvarka, jo pavardė buvo minima ir garsioje korumpuotų elitiniam skyriui priklausiusių Šiaulių policininkų byloje. Apie tai rašoma neseniai išleistoje knygoje „Policijos dievai“ – S. Valantiną ir jo draugą iš Vilniaus kriminalistai buvo apkaltinę dar 2012 m. pasikėsinus į šalies kovinės savigynos čempioną Michailą Kočiurovą, pravarde Miša.

Tirdami šį nusikaltimą pareigūnai Šiauliuose vos nesukėlė gaujų karų – naktį pradūrė S. Valantino ir kito įtariamojo automobilių padangas; jie tikėjosi, kad taip vyrus išprovokuos ir šie puls keršyti M. Kočiurovui.

„Mūsų tikslas buvo juos išprovokuoti – kad šie vėl griebtųsi ginklo ir keršytų M. Kočiurovui, – apie planus, galėjusius sukelti tikrą gaujų karą Šiauliuose, knygoje „Policijos dievai“ pasakojo dabar jau buvęs Šiaulių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro 2-ojo skyriaus viršininkas Remigijus Zykas. – Mes manėme, kad tada jie griebsis ginklo, o mes juos sulaikysime su tuo pačiu ginklu, kuriuo šaudyta į M. Kočiurovą. Tai buvo Tomo Ruchtino (tuometis Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro 4-ojo skyriaus viršininkas – Delfi) idėja: jis minėjo, kad kažką panašaus darė anksčiau, dar dirbdamas Telšių policijoje.“

Nors pareigūnų planas neišdegė, bet S. Valantinas ir jo draugas vis tiek buvo apkaltinti dėl pasikėsinimo nužudyti, bet vėliau teismai jų atžvilgiu priėmė išteisinamąjį nuosprendį. O ir nukentėjusiuoju pripažintas M. Kočiurovas laikėsi tokios pozicijos, kad į jo gyvybę net niekas nepasikėsino.

