Trečiadienį meras Remigijus Šimašius tarybai pranešė, kad dingo vienas iš prieš kelias savaites posėdžių salėje įrengtų mikrofonų – dėl jų pasipiktinimą dar anksčiau reiškė opozicija, ypač konservatoriai, o V. Urbonavičius dėl, anot jo, nusikalstamo pokalbių klausymosi netgi kreipėsi į Generalinę prokuratūrą. „Galiu nuoširdžiai prisipažinti, kad esu prisidėjęs prie šito daikto dingimo iš gerbiamos Violetos (konservatorės Violetos Podolskaitės –BNS) stalo, bet, gerbiamas mere, mano mintis buvo tokia: įsikiškite šitą daiktą, kuris vadinamas „AKG“, į savo stalą ir mes puikiai girdėsime jūsų replikas su sekretoriumi, teisininkais ir visais kitais“, – pareiškė V. Urboanavičius. Jis norėjo įteikti mikrofoną R. Šimašiui, bet meras atsisakė jį priimti ir užsiminė, jog dėl turto gadinimo gali būti atliekamas tyrimas. „Gerbiamas Vidai, aš šito dalyko nepriimsiu, nes noriu, kad liktų jūsų antspaudai ir visi kiti dalykai. Nežinau, kokia to daikto vertė, bet tai yra elementaraus tyrimo reikalas“, – teigė jis. Meras pažymėjo, jog foninis garsas įrašinėjamas ir salės priekyje, kur sėdi pats R. Šimašius, tarybos sekretoriatas ir administracijos vadovai. Vilniaus savivaldybės opozicija sausio viduryje pasipiktino administracijos įdiegta naujove – foninį garsą posėdžių salėje nuolat įrašančiais mikrofonais. Pasak tarybos narių, taip pažeidžiamas jų privatumas. Savivaldybės administracijos atstovai tikina, kad tikslų slapta įrašinėti privačius tarybos narių pokalbius nėra, o foninis garsas fiksuojamas tik siekiant įrašuose atspindėti bendrą nuotaiką tarybos salėje – replikas, plojimus ar kitas reakcijas. Iš viso salėje buvo įrengti keturi mikrofonai, tiek opozicijos, tiek valdančiųjų gretose.











