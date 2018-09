Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Vilniaus miesto skyriaus taryba šiuos kandidatus trečiadienį apsisprendė teikti lapkritį vyksiančiai LSDP konferencijai. Tarp galimų kandidatų pasiūlyta ir Vilniaus socialdemokratų vadovė Auksė Kontrimienė, bet ji kandidatūrą atsiėmė. Kaip BNS sakė partijos atsakingasis sekretorius Linas Jonauskas, šiuo metu galimus kandidatus į merus atsirinkę jau apie 50 partijos skyrių, to dar nėra padarę kiti didmiesčiai be Vilniaus. Jie turėtų baigti atranką iki lapkričio 1-osios. Savivaldybių tarybų ir tiesioginiai merų rinkimai vyks kitų metų kovą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.