Darbo tvarką liberalizavęs administracijos direktorius Povilas Poderskis sako, kad Vilnius yra pirmoji šalies savivaldybė, kurioje darbuotojai neprivalės visą savaitę sėdėti darbe – pasak jo, šia naujove galės pasinaudoti ne visi savivaldybės padaliniai, o tik tie, kuriuose darbuotojų buvimas savivaldybės pastate nėra būtinas. „Darysime trijų mėnesių bandymą, siekdami suprasti, kas toje tvarkoje yra negerai, ar ji pasiteisina, galbūt kai kurie departamentai to negali daryti. Esame numatę, kad kai kurie padaliniai negalės dirbti nuotoliniu būdu apskritai: seniūnijos, Aprūpinimo ir transporto skyrius, IT specialistai, kurie dirba su pastato darbuotojų IT aprūpinimu, Interesantų aptarnavimo, Civilinės saugos, Viešosios tvarkos, Socialinių išmokų, Civilinės metrikacijos, Teisinės pagalbos skyriai. Tai yra funkcijos, kurios turi būti atliekamos vietoje“, – BNS sakė savivaldybės administracijos vadovas. Susiję straipsniai: Vilniečiai prašymus dėl vaiko pinigų galės pateikti internetu LLRA siekia stabdyti Vilniaus kiemų atnaujinimą, kol gyventojams negrąžinta žemė P. Poderskis mini, jog šiuo metu viešajame sektoriuje bent jau formaliai tokią kai kuriose įmonėse įprastą darbo tvarką leidžia Vidaus reikalų ministerija (VRM), praktikoje tai įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra. Pasak jo, šiuo metu taip dirbti savivaldybės tarnautojams visiškai leidžia ir techninės galimybės: dokumentai pasirašinėjami elektroniniu būdu, vidinė sistema pasiekiama per nuotolį. „Norime, kad žmonės jaustųsi atsakingi už darbo rezultatą, o ne už buvimą pastate. Kiek girdėjau, Londono savivaldybėje net nėra priskirtų darbo vietų: tiesiog ateini, susirandi stalą ir dirbi, bet gali ir neateiti, turi tik pristatyti rezultatą. Tai jokiu būdu nebus kažkokios atostogų dienos, tai bus darbas ne iš nuolatinės darbo vietos. Žiūrėsime, kiek tai tinka, nes galbūt ne visi turi sąlygas dirbti namie“, – sakė jis. Kol kas nėra nustatyta, kiek dienų per savaitę darbuotojas turės būti savivaldybėje, kiek galės dirbti namuose – tai greičiausiai bus padaryta pavasarį, pasibaigus bandomajam terminui. Anot jo, kontroliuoti, ar darbuotojai nepiktnaudžiauja suteiktomis galimybėmis, turės departamentų vadovai, jei jie nustatys, kad darbo našumas kenčia, galės nuspręsti dėl konkrečių darbuotojų, jog jie nebegalėtų dirbti iš namų. Išbandyti darbą namuose raginami ir patys departamentų vadovai. Visi savivaldybės tarnautojai privalės nuolat būti pasiekiami telefonu, peradresuoti į mobilųjį darbinio stacionaraus telefono skambučius, taip pat užtikrinti, kad darbo vieta būtų saugi, taip pat, esant reikalui, darbuotojas privalės atvykti per pusantros valandos į darbą. „Manau, kad bent vieną kitą dieną per ketvirtį pasiimsiu ir pats, bet bent jau iki kovo mėnesio neplanuoju“, – teigė P. Poderskis, pats gyvenantis Kaune.











7 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.