Kaip rodo savivaldybės pirkimų plano korekcijos, projektui „Informacijos apie svarbiausius sostinėje vykstančius projektus sklaidos planavimas ir platinimas per žiniasklaidos kanalus“ rugsėjo viduryje buvo numatyta 29,2 tūkst. eurų. Po kelių dienų planuojama sutarties vertė padidinta iki 65 tūkst. eurų. Spalio pradžioje minėtam projektui paprašyta numatyti bent keturiskart didesnę maksimalią pasiūlymo vertę – 260 tūkst. eurų. Dokumentus pasirašiusi savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vedėja Aurelija Dermantė BNS patikino, kad iki 65 tūkst. eurų suma padidinta peržiūrėjus šių metų pirkimo planą ir įvertinus sutaupytas lėšas, kai metų eigoje vykusiuose konkursuose viešinimo paslaugos įsigytos pigiau, nei planuota. „Tad lėšos tiesiog buvo perskirstytos skyriaus biudžeto viduje“, – nurodė A. Dermantė. Ji patvirtino, kad pastarąjį kartą savivaldybė informacijos sklaidai žiniasklaidoje sutartį buvo sudariusi 2015-aisiais, tuomet metams išleista 22,1 tūkst. eurų, informacijos viešinimas buvo perkamas tik internete. 2017-aisiais tokios sutarties savivaldybė neturėjo. Kalbėdama apie šiuo metu suplanuotą 260 tūkst. eurų maksimalią ribą, ji pabrėžė, kad tai – tik „teorinis skaičius, apskaičiuotas pagal tam tikrą metodiką, atlikus visų esamų rinkoje viešinimo kanalų analizę“. „Jis reikalingas tam, kad galėtume vertinti laimėtoją iš visų galimų pasiūlymus pateiksiančių rinkos dalyvių, taip pat ir viešųjų ryšių bei reklamos planavimo agentūros, nes pirkimo techninėje specifikacijoje nurodomi maksimalūs paslaugų kiekiai“, – teigė savivaldybės komunikacijos vadovė. Anot jos, realiai sutartis metams bus pasirašoma su tuo tiekėju, kuris pasiūlys mažiausią kainą, pagal pasiūlymo formoje numatytus paslaugų kiekius. „Bet maksimali sutarties suma nurodoma sutartyje bus 65 tūkst. eurų be PVM (kaip ir yra numatyta skyriaus pirkimų plane), kurios vykdant sutartį viršyti nebus galima. T.y. Vilniaus savivaldybė, neišleis viešinimui pagal šią sutartį daugiau nei 65 tūkst. eurų“, – tvirtino A. Dermantė. Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė Diana Vilytė pabrėžė, kad perkančiosios organizacijos, taip pat ir Vilniaus savivaldybė, privalo nustatyti galimas išlaidas pirkimų plane, bet neprivalo jų viešinti. Ji tai pat teigė, kad pirkimų plane numatyta suma nėra „teorinė“ ir gali būti išleista. „Taip, ta suma ir bus pirkimui. Jos negalima tik viršyti – jei ateis tiekėjas su didesniu pasiūlymu, jis privalo būti atmestas“, – BNS sakė VPT vadovė. Mero atstovas spaudai Aleksandras Zubriakovas BNS patikino, kad sprendimas didinti išlaidas informacijos viešinimui nesusijęs su artėjančiais merų ir savivaldos rinkimais. R. Šimašius su Vilniaus liberalais yra nusprendę dalyvauti rinkimuose ne Liberalų sąjūdžio sąraše, o su visuomeniniu komitetu. Pats meras pirmadienį pripažino, kad planuojant komiteto išlaidas kampanijai gali kilti iššūkių, bet tikėjosi vilniečių finansinės paramos. Jis taip pat užtikrino nesinaudosiantis savivaldybės finansiniais resursais rinkimams. „Be abejo, ne, to nei įstatymas neleidžia, nei sąžinė“, – tikino jis. Po BNS klausimų dėl šių pirkimų Savivaldybė pranešė, jog kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl konfidencialios informacijos apie planuojamus viešuosius pirkimus atskleidimo, kaltindami, jog tai padarė opozicijos atstovas, buvusio mero Artūro Zuoko bendražygis Žilvinas Šilgalis. „Savivaldybė turi patikimos informacijos, kad tarybos narys atskleidė planuojamo viešojo pirkimo vertę dar nepaskelbus viešojo pirkimo, taip sudarydamas sąlygas iškreipti konkurenciją ir tuo pačiu galimai sukeldamas žalą Vilniaus miesto savivaldybei“, – nurodo savivaldybė.

