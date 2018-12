Nuo sausio O. Treščenko vadovaus 12 darbuotojų komandai, reprezentuojančiai sostinės politinį, visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Naujoji rotušės vadovė anksčiau dvylika metų vadovavo Naujosios Vilnios kultūros centrui, penkerius metus dirbo specialiojo muzikinio ugdymo ir akordeono specialybės mokytoja. „Pagrindinė misija – Vilniaus rotušę padaryti patrauklia ir atvira kultūros edukacijos erdve visuomenei, bendruomenėms ir svečiams. Aš sieksiu, kad rotušė būtų ta įstaiga, kuri reprezentuoja Vilnių, jo kultūrą ir tradicijas Lietuvai ir pasauliui“, – savivaldybės pranešime spaudai cituojama O. Treščenko. Naujoji rotušės vadovė buvusiame Lietuvos edukologijos universitete yra įgijusi edukologijos magistro, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje – muzikos magistro, o Mykolo Rimerio universitete – viešojo administravimo magistro laipsnį. O. Treščenko pakeis laikinai rotušei vadovavusią Trakų Vokės dvaro sodybos vadovę Ievą Šiušaitę. Vilniaus rotušėje vyksta kultūriniai, reprezentaciniai ir komerciniai renginiai: viešos parodos ir paskaitos, kūrėjų pristatymai, ekskursijos, iškilmingi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžiai, teikiami įvairūs Vilniaus miesto savivaldybės apdovanojimai, premijos, garbės vardų teikimo ceremonijos, rengiami valstybinių švenčių minėjimai ir t. t.

