Vilniaus regione užimta beveik 80 proc. COVID-19 pacientams skirtų stacionaro lovų

„Vilniaus regione COVID-19 ligoninių suaugusių aktyvaus gydymo vietų užimtumas siekia 77 proc., o reanimacijos ir intensyviosios terapijos – 63 procentus“, – rašoma pranešime

Santaros klinikų teigimu, gydomas 351 pacientas: Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje – 151 pacientas, iš jų penki – Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje – 25 pacientai, iš jų trys – reanimacijoje, Ukmergės ligoninėje – 61 pacientas, iš jų taip pat trys – reanimacijoje, Alytaus S. Kudirkos ligoninėje – 67 pacientai, iš jų – keturi reanimacijoje, Druskininkų ligoninėje – 21 pacientas, Trakų ligoninėje – 18 pacientų.

Anot gydymo įstaigos, Švenčionių ligoninėje penktadienį pradėjo veikti 25 vietų padalinys ir jau gydomi aštuoni pacientai.

Santaros klinikose gydomi 154 COVID-19 sergantys pacientai, iš jų 31 – reanimacijoje. Iš visų sergančiųjų – vienas vaikas.

Iš visų COVID-19 gydomiems pacientams skirtų stacionaro lovų Santaros klinikose užimta 92 proc., reanimacijos – 62 procentai.

Be kita ko, Santaros klinikų Laboratorinės medicinos centro duomenimis, naujų teigiamų COVID-19 testų atsakymų gauta daugiausiai per visą pandeminį laikotarpį – 128 per parą.

Statistikos departamento penktadienio duomenimis, Lietuvos ligoninėse gydomi 1776 COVID-19 pacientai, 126 iš jų – reanimacijoje.

Nuo pandemijos pradžios COVID-19 liga šalyje užsikrėtė 56 tūkst. 95 asmenys, 41 tūkst. 897 – tebeserga, 13 tūkst. 514 – pasveiko.

Dėl koronaviruso Lietuvoje iš viso mirė 471 žmogus, dėl kitų priežasčių – 213 užsikrėtusiųjų.