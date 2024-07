Vilniaus rajono gyventojai skundžiasi negalintys išvažiuoti: arba didžiausia bala, arba gali ratą pamesti

„Jau antrą dieną vienintelis išvažiavimas iš Bukiškio yra per Nesvydžiaus gatvę, kuria važiuojant vėžlio greičiu galima ratą palikti. Atstovint itin didelį kamštį ir turint apsisukti per be galo nesaugų Tarandės apsisukimą. Bent policijos ekipažą pastatytų ties apsisukimu, tačiau Vilniaus rajono administracijai tai nėra aktualu“, – pasipiktinimo neslėpė rajono gyventoja.