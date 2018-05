„Nesutinkame, kad dėl „Leo LT“ projekto valstybei buvo padaryta žala. Vyriausybė tiek kurdama, tiek jį išardydama buvo pasisamdžiusi kvalifkuotus patarėjus, teisininkus ir vertintojus. Jie preciziškai įvertino tiek likviduojamo, tiek ir įnešamojo turto vertes bei visas su tuo susijusias rizikas ir pasekmes. Būtų naivu galvoti, kad mes kaip nors galėjome padaryti įtaką tiek jiems, tiek Vyriausybei tokio dydžio projekte“, – rašoma bendrovės persiųstame komentare BNS. Bendrovė taip pat atmeta kaltinimus, jog prašė „MG Baltic“ pagalbos dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) atliekamų jos mokestinių tyrimų. Susiję straipsniai: Svarbiausia išvadose laiko dalį, kuriai skirta mažiausiai dėmesio: čia dar nepasiekėme nepriklausomybės Bakas: dabartiniame Seime yra pažeidžiamų parlamentarų „Ne tik 2015 metais, bet apskritai niekada nebuvome prašę „MG Baltic“ ar ko nors kito „padėti“ ar tarpininkauti santykiuose su VMI. Svarbu tai, kad nei iki 2015 metų, nei šiuo metu, nei VMI, nei prokuratūra, nei FNTT nei kitos institucijos, kurios tyrė mūsų mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumą, nenustatė esminių mokesčių nesumokėjimų“, – teigė „Vilniaus prekyba“. Seimo komitetas nuo praėjusių metų spalio atliko parlamentinį tyrimą dėl verslo grupių įtakos politiniams procesams bei sprendimų priėmėjams. Trečiadienį vakare patvirtintos tyrimo išvados. Jose teigiama, kad naujos atominės elektrinės (AE) Lietuvoje statybų projektas jau pačioje jo pradžioje buvo neskaidrus, todėl teisėsauga turi įvertinti galimus nusikaltimus ir žalą valstybei, jai kartu su privačia verslo grupe „VP Market“ (dabar „Vilniaus prekyba“) kuriant nacionalinį investuotoją „Leo LT“ ir vėliau jį panaikinant. Dokumente rašoma, jog dėl „Leo LT“ įsteigimo bei išardymo Generalinės prokuratūros bus prašoma įvertinti, ar buvo padaryta nusikalstama veika, o Seimo Energetikos komisijos bus prašoma įvertinti žalą valstybei, kad ji būtų atlyginta. NSGK išvadose dar teigiama, kad „Vilniaus prekybos“ vadovai siekė užsitikrinti koncerno „MG Baltic“ vadovų palaikymą ir pasinaudoti koncerno įtaka VMI. Pasak dokumento, „MG Baltic“ padėjo „Vilniaus prekybai“ išvengti mokestinių prievolių, kurių suma gali siekti milijonus eurų, todėl būtų tikslinga iš naujo įvertinti mokestinio tyrimo rezultatus ir atlyginti galimai padarytą žalą valstybei.

