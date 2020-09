Valgį mokyklai ruošia VšĮ „Bruneros“, kuri anksčiau vadinosi „Kretingos maistas“. Prieš pora metų ši maisto tiekėja buvo įsivėlusi į skandalą – jiems tiekiamas nekokybiškas maistas papiktino Dainų šventės dalyvius. Tačiau tą kartą teismus „Bruneros“ laimėjo.

Kaip žurnalistams teigė mokyklos direktorius, jis apie tokią situaciją sužinojo iš žurnalistų.

„Siaubinga, jeigu taip yra. Aš tikrai laukiu veterinarinės inspekcijos išvadų. Ir jeigu taip yra, mes nutrauksime turbūt iš karto, prašydami tėvų, kad vaikams įdėtų maistą, nes negalima, čia yra nusikaltimas“, – situaciją komentavo mokyklos direktorius Rimantas Remeika.

Artėjant mokslo metams „Bruneros“ savo paslaugas mokykloms siūlė pabrėždama, kad ypatingą dėmesį skiria maisto saugai, higienai, aptarnavimo kultūrai, tačiau Kunigaikščio Gedimino progimnazijoje apsilankę inspektoriai su tokiais teiginiais nesutinka, teigiama Ievos Motiejūnaitės parengtame LNK reportaže.

Aiškėja, kad „Bruneros“ virėjai vaikus galėjo maitinti pašvinkusia mėsa, o maisto atliekas laikė greta suruoštų patiekalų. VMVT rado 5 kilogramus sugedusios jautienos, kurias inspektoriai liepė sunaikinti. Vis dėlto kitą dieną atvykę tikrintojai užfiksavo, kad pasenusi mėsa į šiukšlyną nenukeliavo, o buvo sukrauta prie kitų maistui gaminti skirtų produktų. Už tai „Bruneros“ turės atsakyti teisme.

„Pirmąją dieną inspektoriams nurodžius sunaikinti jautieną, kuri buvo su pasibaigusiu tinkamumo vartoti terminu, deja, inspektoriai rytojaus metu nustatė, kad ta pati jautiena (...) buvo vėl sudėta atgal į šaldiklį, kuriame laikomos įprastos žaliavos, iš kurių bus gaminamas maistas“, – apie nustatytus pažeidimus pasakojo VMVT Vilniaus departamento patarėja Daiva Ruželienė.

Būtent dėl šios priežasties, teigiama reportaže, inspektoriai įtaria, jog iš pasenusios mėsos ir maisto likučių vaikams buvo gaminamas maistas. Be to, inspektoriai nustatė, kad progimnazijos mokiniams buvo duodama per mažai salotų, žalia mėsa buvo laikoma greta šviežių uogų. „Bruneros“ inspektoriams paskundė jų pačių virėja. Įmonė neslepia, kad pažeidimų būta, bet teigia juos pašalinusi.

„Esame priblokšti tokio situacijos vertinimo. Stebina tai, kas sklando gandai, kad visa informacija pateikiama daugiau gandų pavidalu. Anoniminės virėjos kažkokie anoniminiai komentarai. Trūkumai, kuriuos rado veterinarija, jau yra pašalinti ir dirbame, kaip reikalauja visi įstatymai“, – LNK žurnalistams telefonu komentavo „Bruneros“ atstovė Silvija Petrauskienė.

Įmonė pasirodžiusią informaciją vadina šmeižtu ir savo reputaciją svarsto ginti teisme.

Anot mokyklos direktoriaus, prieš tai buvo kilę kitokių problemų dėl maitinimo – vaikams pritrūkdavo maisto.

„Vieną dieną trūko bene 100 vaikų Blindžių skyriuje. Bet po to pati įmonė vežė termosais ir vaikus pamaitino“, – kalbėjo mokyklos vadovas.

Savivaldybė progimnazijai siūlo sutartį su šia įmone nutraukti ir ieškoti kito tiekėjo.

„Savivaldybė savo ruožtu imsis griežčiausių sankcijų ir įstaigai siūlys kuo greičiau nutraukti sutartį, ją dabar peržiūri mūsų teisininkai“, – žinių žurnalistams sakė Vilniaus savivaldybės administracijos patarėja švietimo klausimais Alina Kovalevskaja.

Ši įstaiga maistą tiekia dar dviems mokykloms.