Velionio prezidento vardas suteiktas šalia savivaldybės pastato esančiai gatvei. Tam savivaldybės tarybos nariai pritarė vienbalsiai. Meras Remigijus Šimašius posėdyje sakė, kad L. Kaczynskis prisidėjo prie gerų dvišalių Lietuvos ir Lenkijos santykių. „(Jis) buvo vienas mūsų gerų dvišalių santykių vėliavnešių, abipusės pagarbos mūsų santykiuose. Man atrodo, kad mes ne kiekvienam kiekvienos šalies, netgi kaimyninės, prezidentų vardus suteikinėsime tokioje garbingoje vietoje, bet tik tiems asmenims, kurie iš tikrųjų padarė rimtą ir gilų pokytį. Lechas Kaczynskis yra tikrai vienas jų“, – teigė meras. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA–KŠS) anksčiau siūlė prezidento vardą suteikti gatvelei prie centrinio pašto, tačiau tuomet dalis politikų išsakė kritikos, jog nauji pavadinimai niekada nebuvo suteikiami Vilniaus senamiesčio gatvėms. Savivaldybės Pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisija buvo nusprendusi apskritai atidėti šį klausimą, tačiau praėjusios savaitės pabaigoje persigalvojo ir pritarė naujai vietai Šnipiškėse. Anot mero Remigijaus Šimašiaus, komisija ieškojo „garbingos vietos naujojoje miesto dalyje, kad nereikėtų lįsti į senamiestį“. Anot jo, aiškinantis galimybes Lenkijos prezidento vardu pavadinti gatvę prie centrinio pašto paaiškėjo, jog ji anksčiau turėjo Švento Jurgio pavadinimą. LLRA–KŠS atstovė vicemerė Edita Tamošiūnaitė šįkart pabrėžė, kad frakcija naujam administracijos siūlymui neprieštarauja, nes abi gatvės – tiek senamiestyje, tiek Šnipiškėse – vertos šio vardo. Valdantieji taip pat pabrėžė, jog gatvė yra garbingoje vietoje, šalia Konstitucijos prospekto, dalis opozicijos tuo abejojo. „Nedrįstų pasakyti, kad tai gatvė – tai kažkoks keliukas“, – piktinosi opozicinių Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) atstovas Algis Čaplikas. Tuo metu „Lietuvos sąrašo“ atstovas Gediminas Storpirštis tikino gavęs kelių visuomeninių organizacijų pasipiktinimo laiškus dėl šios iniciatyvos ir klausė, ar bus ir daugiau prezidentų, kurių pavardėmis bus pavadintos gatvės. „Turbūt yra daugiau valstybių, kurių prezidentus mes norėtumėme pagerbti“, – tikino jis. Administracijos direktorius Povilas Poderskis sako, kad kol kas tokių planų nėra. Savo ruožtu nuo liberalų atskilusi keturių tarybos narių frakcija siūlė L. Kaczynskio vardą gavusią gatvę pavadinti Jungtinių Valstijų prezidento Ronaldo Reigano vardu, tačiau taryba tam nepritarė. Valdantieji siekė, kad L. Kaczynskio atminimas Vilniuje būtų įamžintas iki prezidento Andrzejaus Dudos (Andžejaus Dudos) vizito – jis Vilniuje viešės po dviejų savaičių Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį. LLRA-KŠS vadovaujama Vilniaus rajono savivaldybė neseniai suteikė L. Kaczynskio vardą aikštei Maišiagaloje. 1949-aisiais gimęs teisininkas L. Kaczynskis su žmona Marija ir beveik šimtu aukšto rango politikų, kariuomenės, dvasininkijos atstovų žuvo 2010-aisiais per lėktuvo katastrofą Rusijoje, Smolensko apylinkėse.











