Jis viliasi, jog jo varžovas bus ne dabartinis meras Remigijus Šimašius, o buvęs savivaldybės vadovas Artūras Zuokas. „Greičiausiai aš susirungsiu su Zuoku, nes Šimašius turėtų normaliai pralaimėti. Jis parodo savo neūkiškumą, todėl žmonės neturėtų už jį balsuoti. Būsiu arba antras, arba trečias“, – žurnalistams trečiadienį sakė V. Uspaskichas, atvykęs į išankstinį balsavimą Vilniaus savivaldybėje. R. Šimašius anksčiau trečiadienį užsiminė, jog tikisi būti perrinktas meru ir užsitikrinti daugumą taryboje ir sakė, jog nedirbtų tik su Darbo partija bei Artūro Zuoko sąrašu „Laimingas Vilnius“ dėl jų vadovų neskaidrumo. Susiję straipsniai: Rinkimų grimasos nusikaltimų suvestinėse: girti triukšmadariai ir nupurkšti plakatai V. Uspaskichas sako, jog dirbtų su visais ir R. Šimašiaus pasisakymą vadina pralaimėjimu. „Jo toks pareiškimas rinkimų metu yra pralaimėjimas“, – sakė V. Uspaskichas. Merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks sekmadienį, balsavimas iš anksto vyks visų savivaldybių pastatuose trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 8 iki 20 valandos. Dėl Vilniaus mero posto varžosi 17 kandidatų, realiausiais patekti į antrąjį turą laikomi dabartinis meras Remigijus Šimašius ir Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) lyderis Artūras Zuokas.

