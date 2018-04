Maldininkų procesija 21 val. prasidės nuo Aušros Vartų ir judės Didžiąja, Vokiečių gatvėmis iki Dievo gailestingumo šventovės Dominikonų gatvėje. Sekmadienį visą savaitę trukusius renginius vainikuos vienuolika Dievo gailestingumo šventovėje įvairiomis kalbomis aukojamų mišių. Dėl Dievo gailestingumo savaitės renginių Vilniaus senamiestyje šeštadienio vakarą ir sekmadienį bus eismo ribojimų. Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje kasmet trunka nuo Velykų iki Atvelykio. Per Atvelykį švęsti Dievo gailestingumo sekmadienį 2000 metais pakvietė popiežius Jonas Paulius II. Šios religinės šventės ištakos – Vilniuje gyvenusios vienuolės Faustinos matyti regėjimai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.