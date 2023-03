„2023 metams teismo biudžete buvo numatyti 47 tūkst. eurų pašto išlaidoms. Praėjusiais metais smarkiai pabrangus šioms paslaugoms ir išaugus paštu siunčiamų dokumentų skaičiui, teismas 2022 metus baigė skolingas Lietuvos paštui daugiau kaip 33 tūkst. eurų. Šių metų pradžioje apmokėjus skolą, likusių pinigų pakako tik pusantro mėnesio mokėti už dokumentų siuntimą.

Todėl, norėdami tinkamai vykdyti teismo funkcijas ir paštu siųsti bylos šalims procesinius dokumentus, esame priversti prašyti papildomo finansavimo pašto išlaidoms“, – sako Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkas Gediminas Užubalis.

Nuo 2022 m. lapkričio mėnesio teismą pasiekė labai daug prašymų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos išieškojimo: per paskutinius du praėjusių metų mėnesius tokių prašymų gauta apie 4,5 tūkstančio. Todėl išaugus gaunamų administracinių bylų skaičiui, teismo pašto išlaidos padidėjo maždaug dešimteriopai palyginti su laikotarpiu iki vietinės rinkliavos bylų antplūdžio.

Kaip teigiama pranešime, vienos registruotos siuntos su procesiniais dokumentais išsiuntimas teismui kainuoja 6,64 euro. Praėjusių metų lapkritį ir gruodį už dokumentų siuntimą teismas turėjo sumokėti beveik 31,5 tūkst. eurų. 2022 m. pradžioje, kai Lietuvos pašto įkainiai dar nebuvo pakilę ir siunčiamų dokumentų skaičius buvo mažesnis, teismas už šias paslaugas kas mėnesį mokėdavo nuo 1,5 tūkst. iki 2,5 tūkst. eurų, t. y. maždaug 10 kartų mažiau.

Planuojama, kad teismo išlaidos pašto paslaugoms augs ir šiemet. Per pirmuosius du šių metų mėnesius teismas jau gavo 2 300 administracinių bylų (maždaug trigubai daugiau negu kad pernai per tą patį laikotarpį). Už procesinių dokumentų siuntimą per pirmus du mėnesius teismas jau sumokėjo 20,5 tūkst. eurų.