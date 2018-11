„Mano ateities Vilnius – darnus, saugus, besivystantis, besiplečiantis milijoninis miestas. To pasiekti galima tik aktyviai įtraukiant bendruomenes ir žmones. Manau, kad pagrindinis turtas yra bendruomenė ir žmogus, todėl pagrindinis dėmesys bus skiriamas bendruomenėms, o tik po to plytoms, betonui ir geležiai“, – pirmadienį per programos pristatymą Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje sakė V. Navickas.

Pernai birželį registruoto buvusio parlamentaro Artūro Paulausko judėjimo „Pirmyn, Lietuva“ bei šių metų spalį registruoto paties V. Navicko vadovaujamo judėjimo „Vilniečiai gali“ kandidatu į sostinės vadovus keliamas buvęs konservatorius sakė norintis įvesti „dviejų lygių savivaldą, kurioje seniūnas bus mažasis meras“.

Anot jo, sprendimus dėl lokalių klausimų bendruomenėse galima priimti remiantis apklausomis, mini referendumais, o su laiku pasiekti, kad seniūnija turėtų atskirą biudžetą.

„Kaip tikslą, kurį sieksime įgyvendinti galbūt per dešimtmetį, kad seniūnija gautų iš savivaldybės biudžeto mažiausiai 20 proc., kuriuos galės skirstyti, kam labiausiai riekia. Manau, kad Antakalnio, Žvėryno ar Naujininkų bendruomenė pati gali nuspręsti, kurią gatvę asfaltuoti, kokį skverą tvarkyti, medžius sodinti, ar galbūt jiems reikia baseino, darželio ar mokyklėlės“, – kalbėjo V. Navickas.

Kitu prioritetu kandidatas įvardijo socialines atskirties mažinimą. Anot jo, Vilnius pajėgus senjorams kompensuoti iki 50 eurų šildymo sezono metu, moksleiviams, studentams ir senjorams leisti nemokamai važiuoti viešuoju transportu – šiuo metu jiems taikomos nuolaidos nuo 50 iki 80 procentų.

„Galime suteikti paramą jaunoms šeimoms, tai galėtų būti rugsėjo pirmosios išlaidų kompensacija iki 100 eurų vienam moksleiviui, taip pat miestas tikrai gali kompensuoti nuompinigius socialiai remtiniems žmonėms arba tiems žmonėms, kurie labiausiai reikalingi Vilniui, tai gydytojai rezidentai, fizikai, „lazerininkai“ arba tos šeimos, kurios grįžta iš emigracijos ir nori įsikurti Vilniuje“, – teigė V. Navickas.

Buvęs konservatorius V. Navickas mero pareigas ėjo beveik dvejus metus, jis į postą tuometinės sostinės savivaldybės tarybos išrinktas 2009-ųjų vasarį, tarybai atstatydinus „tvarkietį“ Juozą Imbrasą.

Iš pareigų V. Navickas atsistatydino 2010-ųjų gruodį, sulaukęs daug kritikos po paviešinto slapta įrašyto jo pokalbio su tuometiniu savivaldybės kontrolieriumi Šarūnu Skuču. V. Navickas spaudė kontrolierių tyrimus atlikti taip, kad jie būtų palankūs valdančiajai koalicijai.

Teisėsauga kaltino V. Navicką kišimusi į valstybės tarnautojo veiklą, 2013-aisiais politikas išteisintas.

Šiuo metu V. Navickas vadovauja savo nekilnojamojo turto plėtros įmonei „VN projektas“.

A. Paulauskas yra vadovavęs šiuo metu iš politinio žemėlapio išnykusiai Naujosios sąjungos (socialliberalų) partijai, vėliau įsiliejusiai į Darbo partijos gretas. Tarp judėjimą „Pirmyn, Lietuva“ steigėjų be paties A. Paulausko _ jo žmona Jolanta Paulauskienė, politinis bendražygis eksparlamentaras Raimundas Paliukas, verslininkas Romualdas Patalavičius, buvęs Alytaus rajono savivaldybės administracijos vadovas Aurimas Truncė bei kelios dešimys kitų.