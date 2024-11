Vilhelmas Germanas iš arčiau: galva kaip šachmatininko, moterys – turtingų tėvų dukros

Kokia V. Germano praeitis?

Žinoma, kad V. Germanas buvo gabus, siekė tapti chirurgu, bet galiausiai pasuko į IT verslą. LRT.lt šaltinis papasakojo, kad jis gyveno name su mama ir broliu per daug neišsiskiriančioje vienoje Vilniaus sodininkų bendrijų.