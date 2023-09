Vilčinskas papasakojo, kaip pagrobė savo vaikus: nusprendėm važiuot, net negalvojom kur

Praėjusį penktadienį Kauno apylinkės teismo rūmai priėmė baudžiamąjį įsakymą, kuriuo Mindaugas ir Inga Vilčinskai pripažinti kaltais dėl savo vaikų pagrobimo bei dėl pasikėsinimo neteisėtai pereiti valstybės sieną.

M. Vilčinskui buvo skirta 60 parų arešto bausmė, jos vykdymą atidedant vieneriems metams, numatyta, kad nuo 22 val. iki iki 6 val. jis turi būti namuose, tai kontroliuojama elektroninio stebėjimo priemonėmis. Panaši bausmė buvo skirta ir vaikų motinai, tik jai 60 parų areštas atidedamas ne metams, bet 10 mėnesių. Ji taip pat nurodytu laiku turi būti namuose bei lankytis nurodytose programose.

„Jei mes neapskundžiame, mes pripažįstame visas kaltes ir turime nešti atsakomybę (…) Mes turime 14 dienų parengti visą tą procesą“, – sekmadienio vakarą vykusioje transliacijoje kalbėjo M. Vilčinskas. Įstatymas leidžia apskųsti baudžiamąjį įstatymą ir reikalauti bylos nagrinėjimo teisme.

Vyriškis pabrėžė sieksiantis atnaujinti procesą dėl trijų jo vaikų globos nustatymo.

Transliacijoje M. Vilčinskas skundėsi, kad tuo pat metu jam reikės lankyti vaikus, lankytis kursuose ir eiti į darbą. „Jei nors vieno iš šitų dalykų nedarai, tu neatitinki reikalavimų“, – kalbėjo jis.

Tuo metu A. Kandrotas-Celofanas ragino žiūrovus aukoti Vilčinskams pinigus, aiškindamas, kad laukia „turbūt didžiausia teisinė kova“.

© ELTA / Orestas Gurevičius

„Būkit geri, perveskit, padėkit, tikrai reikės daug pinigų, norim pasamdyti tikrai geriausius advokatus ir čia yra labai rimtas reikalas (…) Ar seniai buvo Kručinskų istorija? Kur irgi lygiai taip pat pusė metų žmonės vaikų nematė. Būkit geri, prisidėkit. Mindaugas eis į labai didelį karą“.

Vicemeras: susitikimo pas Matijošaitį nebuvo

Beje, šioje transliacijoje A. Kandrotas-Celofanas užsiminė apie „pas Matijošaitį“ vykusį susitikimą.

„Po paskutinio susitikimo pas Matijošaitį aš Mindaugą dabar gyvai matau“, – kalbėjo jis.

Tačiau Kauno miesto vicemeras Tomas Jarusevičius Delfi patikino, kad A. Kandroto ir M. Vilčinsko susitikimo pas merą Visvaldą Matijošaitį nebuvo.

„Susitikimo nėra buvę, išskyrus vieną atsitiktinę akistatą merui einant pietauti ir prie savivaldybės pastato pastebėjus stoviniuojančius minėtus asmenis“, – Delfi pirmadienį nurodė Kauno vicemeras T. Jarusevičius.

Autobusiukas sustojo prie vartų

Tiesioginėje transliacijoje M. Vilčinskas prisiminė tą dieną, kai iš Kaune esančio vaikų gerovės centro „Pastogė“ išsivežė savo atžalas.

„Mes visą laiką atvažiuodavom į pasimatymą pas vaikus be dešimt dešimt, tai atvažiavome be penkių dešimt ir pamatėme, kad vaikus atveža autobusiukas, kuris buvo išvežęs juos į ligoninę dėl to, kad jie turėjo temperatūros, pradėjo juos berti“, – prisiminė jis.

Anot M. Vilčinsko, panašiais atvejais autobusiukas pravažiuodavo vartus ir įriedėdavo į centro teritoriją, pasirodydavo apsaugininkas, tačiau tą dieną buvo kitaip – autobusiukas, kuriame buvo vaikai, sustojo prie vartų, o jo vairuotojas ir dar vienas automobilyje buvęs žmogus išlipo ir nuėjo – su vaikais tuo metu buvo likusi tik viena centro darbuotoja.

„Išlipę vaikai, pamatė mane, atbėgo apsikabinti, nes manęs neleisdavo į pasimatymus (…) Tuo metu vaikai buvo likę tik su prižiūrėtoja. Pradėjo lyti, sakau – einam į mašiną, atsisėdom į tą mašiną, nusprendėm išvažiuot. Net negalvojom kur važiuoti“, – prisiminė jis.

Anot M. Vilčinsko, į pasimatymus su vaikais jis tuo metu nebebuvo įleidžiamas dėl to, kad aiškinosi, kokios medicininės procedūros buvo atliktos vaikams.

„Gavau skristi į krūmus“

Tiesioginėje transliacijoje jis prisiminė ir tą dieną, kai su žmona buvo sulaikyti pasieniečių.

Kaip pranešta anksčiau, pasieniečiai Vilčinskus sulaikė rugpjūčio pirmąją netoli Baltarusijos pasienio, trys jų vaikai buvo atiduoti laikinajai globai.

A.Kandrotas-Celofanas transliacijoje užsiminė, kad Vilčinskų mašina pasienyje užklimpo.

Beje, M. Vilčinskas apie pasienio pareigūnus atsiliepia gerais žodžiais.

„Mes ten prabuvom kokias dvi valandas, kol atvažiavo vieni, kiti, treti, penkti, šešti. Kai išlipau iš mašinos, norėjau atsidaryt dureles, tai iškart gavau skristi į krūmus ir ant žemės paguldytas veidu į asfaltą. Uždėjo antrankius, neleido atsikelt. Vaikai išsigando, aišku. Prašiau, kad leistų prie vaikų, surakintą leido atsisėst prie durelių, sėdėjau ir kalbėjau su vaikais, raminau, sakau viskas bus gerai, va, čia geri dėdės. Tai atnešė paskui vandens po kokios pusę valandos, leido atsistot, paskui nuvežė mus į užkardą, buvo ten toks kambariukas, ir kavos ir saldainių“, – savo sulaikymą prisiminė jis.

Jo teigimu, pasieniečiai elgėsi labai padoriai, tačiau M. Vilčinskui užkliuvo tai, kad į įvykio vietą atvyko jam jau gerai žinomi Kauno policininkai, kurie anksčiau atvykdavo prie vaikų centro „Pastogė“.

„Iš Vilniaus vaikų teisės, iš Kauno vaikų teisės ir jie ten aptarinėjo ką čia mums daryt, strategijas kažkokias darė, atėjo ir sako: „Vaikai, jūs važiuosit su mumis, ir viskas, ir isterijos vaikam“, – pasakojo jis.

Anot vyriškio, vaikai net savo mamos yra klausę, ar išeitų dar kartą pabėgti.

„Vaikams stresas yra ten būti, bet ką darysi“, – teigė jis.

Aiškino niekur nesakęs, kad yra suverenas

M. Vilčinskas akcentavo ir tai, kad suėmimo metu su savimi turėjo pinigų, tačiau būdamas sulaikytas jais naudotis negalėjo.

„Kai mane uždarė į kalėjimą, turėjau su savimi pinigų. Manęs į parduotuvę neleido, negalėjau nei skambint, nei markučių nusipirkt, buvau visiškai izoliuotas“, – kalbėjo jis.

M. Vilčinskas pakomentavo ir tai, kad yra vadinamas suverenu – šiam judėjimui priklausantys asmenys atsisako asmens dokumentų ir mano kad jiems negalioja jokie įstatymai.

„Aš niekad ir nesakiau, kad aš kažkoks suverenas, aš nežinau, iš kur čia jie ištraukė. Gal galit įdėti kokią informaciją ar video, kur aš vadinausi suverenu? gal žinot, o aš nežinau, gal pamiršau“, – kalbėjo jis.

Delfi kiek anksčiau rašė, jog po sulaikymo Baltarusijos pasienyje M. Vilčinskas iš esmės pakeitė savo požiūrį, apklausų metu nekalbėjo esantis „gyvas žmogus“, o ne asmuo, minėjo darysiantis viską, kad atgautų vaikus ir sieks gauti asmens dokumentą, kurį buvo sunaikinęs.

M. Vilčinsko advokatė užsiminė, kad šiais žmonėmis galėjo būti subtiliai manipuliuojama. Apie tai daugiau skaitykite čia.

Vyriškis sekmadienio vakarą taip pat teigė ketinantis pateikti ieškinius dėl to, kad buvo išplatintos jo vaikų nuotraukos.

M. Vilčinskas pasakojo, kad atžalos skundėsi vaikų gerovės centro „Pastogė“ maistu, be to, tikino, kad yra temų, kuriomis vaikai nekalba.

„Aš tik žinau, kad yra temų, kai jų paklausi, atrodo, kad jie jau prigąsdinti apie tai nekalbėti, yra tokių vietų“, – sakė jis.