Kaip BNS sakė antstolis Regimantas Budreika, Kauno apylinkės teismo prašoma skirti pastato savininkams iki 300 eurų baudą už kiekvieną sprendimo nevykdymo dieną. Skaičiuojant nuo teismo pernai gruodžio 28-ąją priimto sprendimo, bauda sudarytų apie 80 tūkst. eurų. „Tai yra maksimali, hipotetinė bauda. Teismas, įvertinęs visas aplinkybes, gali skirti ir mažesnę sumą“, – pabrėžė antstolis. Pastatą valdo Žilvinas Povilonis su sutuoktine. Antstolio prašymą teismas turėtų nagrinėti lapkritį. 600 kvadratinių metrų pastatas vaizdingoje Druskininkų vietoje prie Vijūnėlės tvenkinio Lietuvos teismų pripažintas nelegaliu, jį nurodyta nugriauti. Teismo nustatytas galutinis griovimo terminas buvo 2017-ųjų gruodžio 22-oji. Susiję straipsniai: Butkevičius skundžiasi EŽTT dėl jo pokalbio paviešinimo per Vijūnėlės istoriją Teismas įpareigotas spręsti dėl galimybės negriauti Vijūnėlės dvaro Ž. Povilonis su teismų sprendimais nesutinka ir kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą. Birželį Vilniaus apygardos teismas taip pat nurodė žemesnės instancijos teismui nagrinėti Ž. Povilonio prašymą dėl galimybės neteisėtu pripažintą statinį perstatyti, o ne griauti. R. Budreika sako, kad minėti teisiniai procesai nesikerta su reikalavimu skirti baudą, kadangi laikinosios apsaugos priemonės šiam antstolio nurodymui nėra taikomos. Anot jo, jei teismas patvirtins, jog griovimą būtina pradėti nedelsiant, darbus vykdytų Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, išlaidos būtų išieškotos iš savininkų. Pastatas Druskininkų centre, vietos gyventojų pramintas Vijūnėlės dvaru, kurortinėje zonoje pradėtas statyti 2013 metais. Statybai reikalingus leidimus davė Druskininkų savivaldybė ir vietos žemėtvarkininkai. Iš pradžių šis turtas priklausė alytiškiui, vienos saugos įmonės apsaugininkui Romui Baranauskui, vėliau – kauniečiams sutuoktiniams Žilvinui ir Zinai Poviloniams.

