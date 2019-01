Tai gyventojai galės padaryti iki šių metų gegužės. Tokia išimtis galios tik tiems gyventojams, kurie po 1995 metų birželio 1–osios pateikė prašymus atgauti žemę miestuose. Seimas šią savaitę 69 parlamentarams balsavus už, 3 – prieš ir 22 susilaikius, priėmė atitinkamas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas. Negalintys atgauti žemės galės pretenduoti į mišką iš laisvos valstybinės žemės fonde esančių valstybinių miškų, rezervuotų nuosavybės teisėms atkurti. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Jaroslavas Narkevičius pabrėžė, kad ši pataisa leis atsiskaityti su tais gyventojais, kuriems valstybė neturi galimybių grąžinti natūra jų turėtos žemės mieste. „Tai paskutinė raudona kortelė ir perspėjimas, kad daugiau jokių pakeitimų nebus, bus kompensuojama tik pinigais“, – įspėjo Kaimo reikalų komiteto narys Kazys Starkevičius. 2014-2015 metais Seimas jau buvo leidęs gyventojams už jų turėtą žemę mieste gauti kompensaciją ne pinigais, o mišku.

