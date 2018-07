„Manau, kad pramogų reikia ne vaikams, o suaugusiesiems. Vaikui reikia kamuolio, lauko, draugų ir vaikas suras, ką veikti, o štai suaugę neranda, ką veikti, kaip ilsėtis. Pagrindinė mintis kuriant „Palangos vasaros parką“ ir buvo, kad suaugęs atsipalaiduotų ir leistų vaikui turėti vaikystę. Tai buvo pagrindinis tikslas“, – atvirauja parko įkūrėjas Dainius Drungilas.

Idėja kurti parką, anot pašnekovo, prasidėjo nuo batutų, kuriuos užmatė vienoje parodoje, kai viešėjo užsienyje ir domėjosi, kokios yra lauko pramogų naujovės. Batutų parkas ir kempinių vonia po atviru dangumi, anot vyro, jį „užkabino“ ir kaip verslas pasiteisino – vaikai užimti, o suaugę tuo metu gali ramiai skaityti knygą ar bendrauti įsitaisę ant sėdmaišių. Pramogų parko darbuotojai prižiūri, kad vaikai saugiai žaistų, tad tėvai turi laisvo laiko ramiam poilsiui.

Anot vyro, batutai vaikams jau asocijuojasi su gera emocija, tad didelių pastangų sudominti mažuosius šia pramoga tikrai nereikia. Be to, mažieji padaužos parke nugali savo baimes.

„Vaikas augamas vystosi per pojūčius, čia nugali baimę, tai itin matosi, kai vaikai ateina pramogauti į kempinių vonią. Kai kurie vaikai pusę valandos nesiryžta nušokti nuo pusės metro ar metro aukščio pakylos į kempinių vonią – taip bijo, tačiau nugalėję baimę netrukus jau šoka nuo trijų metrų aukščio pakylos ir dar darydami salto ore. Čia jie labai greitai nugali baimes. Neseniai pačiam teko kokį pusę valandos su mergaite pastovėti medžiuose įrengtoje laipiojimo trasoje prie ziplaino, kol ji ryžosi šokti, tačiau tai padariusi ji jau dūko su šypsena. Vaikų psichologija labai skiriasi nuo suaugusiųjų, jie nuoširdesni, tad jie to tokio pat nuoširdaus džiugesio moko mus, suaugusiuosius. Juk kiekvienas mes turime savyje vaiką, tik jį reikia išlaisvinti. Suaugusiems žmonėms tą vaiką savyje išlaisvinti kur kas sunkiau, mes jau turime patirties, kuri mus sukausto. Smagu matyti, kai savo vidinį vaiką išlaisvina vyresnio amžiaus žmonės – ryžtasi žengti ant batuto. Teko matyti apie 60-ties metų moterį, kuri atėjo palinguoti ant batuto“, – pasakoja D. Drungilas.

Anot pramogų parko vadovo, linksmybės čia skirtos ir vaikams, ir suaugusiems, kurie nesivaržo savo amžiaus.

Patys mažiausieji gali važinėtis mašinėlėmis, suptis nedidukėjė karuselėje, savo jėgas išbandyti ir medžiuose įrengtose laipiojimo trasose bei aktyvių žaidimų zonoje.

Tiesa, ne visi gali sumokėti už tokias pramogas, tad „Palangos vasaros parkas“ nemažai dėmesio skiria ir socialiai jautrių šeimų paramai.

„Yra šeimų, kurios negali sau to leisti, todėl tokiems vaikams dovanojame pramogas nemokamai. Dalyvaujame socialinėje akcijoje „Pasveikink jūrą Palangoje“, kurios metu socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams dovanojama kelionę prie jūros. Mes jiems skiriama visą pramogų aikštelę, kad mažieji pasimėgautų vaikyste. Be to, jei pamatome pavienių sunkiau besiverčiančių šeimų vaikus, jiems pasiūlome nemokamai pramogauti, – sako D. Drungilas ir priduria, kad pamatęs spindinčias akis pats gauna nepaprastai gerą užtaisą judėti į priekį.

Yra ir edukaciniai užsiėmimai: planetariume mažieji sužino apie planetas, apie vandenynus, apie visą supantį pasaulį. Dar naujiena ir pirmi žingsniai parke – vaikus linksminantys įvairūs daininikai, šokių grupės ir sportininkai.

D. Drungilas pasakoja, kad mintis vaikus linksminti kitaip, su muzika ir šokiais, buvo įgyvendinta su šokių mokykla „Coda“, vaikams taip pat buvo skirti jogos užsiėmimai, o netrukus parke vyks vaikų festivalis „Laumės juosta“.

Anot D. Drungilo, maloniausia darbo dalis – matyti, kad žmonės išeina su šypsena, o mažieji poilsiautojai kaip reikiant išsidūksta.

Dar viena, anot parko vadovo fenomenali idėja – milžiniški pripučiami žaislai Panda ir Dramblys. Anot vyro, tiek žaislai turi dvigubą naudą, mat pakelia nuotaiką ir darbuotojui, kuris įlenda į žaislo vidų, ir aplinkiniams, mat dar nebuvo, kad žmonės nepradėtų šypsotis pamatęs mielą milžinišką žvėrį.

„Čia kažkoks psichologinis fenomenas – jei tik jautiesi blogai, įlendi į tą žaislą ir susidaro toks įspūdis, kad tu visiems patinki – juokiasi D. Drungilas. – Iškart pasidaro visiems smagu, visi šypsosi, net tie, kurie retai išspaudžia šypseną. Ne kartą pats esu lindęs į tuos žaislus ir juos valdžiau, nerealus jausmas matyti tokias nuostabias emocijas. Visi puola apsikabinti, fotografuotis“.

Anot D. Drungilo, dar viena misija kurti pramogas lauke – kad Palanga augtų ir atsikratytų tos nemalonios ilgus metus visuomenės klijuotas „budulių Palangos“ etiketės. Ir jei anksčiau Palanga visiems asocijavosi tik su J. Basanavičiaus gatvėje esančiai barais, tai dabar pagrindinės gatvės veidas stipriai pakitęs.

„Palanga keičiasi, smagu kartu augti kartu su tuo. Pats esu palangiškis, ir nuo 19-kos metų kuriu verslą Palangoje, pradėjau nuo dviračių ir velomobilių nuomos. Vėliau pirmas atvežiau ir elektromobilius. Keliaujant po kitas šalis visada domiuosi, ką galima parvežti Palangą, kokios pramogos čia tiktų. Nebijau rizikingų sprendimų ir labai geras jausmas, jei jie prigyja ir man pavyksta pasiūlyti kažką naujo ir įdomaus“, – sako D. Drungilas.