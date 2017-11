Sutartį dėl šios transporto priemonės įsigijimo numatoma pasirašyti kitą savaitę, BNS sakė vidaus reikalų ministro patarėjas Karolis Vaitkevičius. Planuojant šį pirkinį Valstybės investicijų programoje jam buvo numatyta 521 tūkst. eurų, šią savaitę Vyriausybė programą pakoregavo – sumą sumažino iki 234 tūkst. eurų. „Pavyko gauti gerą pasiūlymą“, – BNS teigė K. Vaitkavičius. Ateityje planuojama tokių mašinų įsigyti daugiau. VST vadas Ričardas Pocius anksčiau BNS sakė, kad galvojama apie 12 modernių transporto priemonių. Jos pakeistų jau kelerius metus nebenaudojamas senas rusiškas BTR tipo kovos mašinas. Anot jo, nauji automobiliai būtų skirti saugiam pareigūnų transportavimui kilus neramumams, techniniai reikalavimai leistų su šiomis transporto priemonėmis pralaužti užtvaras ir netgi su specialiais keltuvais patekti į aukštesnius nei pirmą pastatų aukštus.

