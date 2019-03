„Sveikinu su pavasariu ir nauja Seimo sesija – paskutine mūsų bendro darbo sesija. Tikiuosi, ji bus darbinga, nepaisant, kad jos metu ne kartą eisime prie rinkiminių urnų, o rinkimų agitacija skambės dažniau nei Seimo gongas, skelbiantis apie priimtus įstatymus“, – sako D. Grybauskaitė besikreipdama į sekmadienį pavasario sesiją pradedančius parlamentarus. Jos sveikinimą parlamentui sekmadienį išplatino Prezidentūra. D. Grybauskaitės antroji kadencija baigiasi šių metų liepą. Gegužę vyks prezidento ir Europos Parlamento rinkimai. „Vienas svarbiausių laukiančių darbų – vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Mūsų šalies vaikų gerovė ir saugumas turi išlikti aukščiausiu prioritetu“, - sveikinime pabrėžia prezidentė. Susiję straipsniai: Grybauskaitė paragino Latvijos premjerą: reikia kaip galima greičiau išbandyti gebėjimą veikti izoliuotu režimu Karbauskis: prezidentę gerbiu, bet nesileisiu spardomas Anot jos, socialiai saugūs turi jaustis ir viešojo sektoriaus darbuotojai, „kurių atlyginimų klausimai turi būti sprendžiami sistemiškai, o ne spaudžiant streikuotojams gatvėje“. Kovai su korupcija, D. Grybauskaitės teigimu, reikia ne lozungų, o efektyvių priemonių. „Todėl diskusijos dėl civilinio turto konfiskavimo, lobizmo, interesų deklaravimo tobulinimo turi nepamesti svarbiausio tikslo – skaidrios, teisingos, pažangios, patikimos valstybės kūrimo“, – teigia šalies vadovė. Ji sako per abi kadencijas inicijavusi 134 įvairius įstatymų projektus, šios kadencijos Seimui pateikusi 43 įstatymų projektus. „(...) Didžioji dauguma priimti, tikiuosi pritarimo sulauks ir likusieji: dėl Teismų sistemos tobulinimo, konkurencijos stiprinimo ir antstolių kontrolės. Tikiuosi jūsų pritarimo ir dėl naujai teikiamų projektų, siūlančių atverti valstybės duomenis, skelbti daugiau atrankų priimant dirbti į viešąjį sektorių, skaidrinti viešųjų pirkimų komisijų darbą“, – sako prezidentė. Kadenciją baigianti šalies vadovė dėkojo parlamentarams už bendrą darbą: „Iššūkių turėjome ir turėsime visada – svarbiausia, kad jų akivaizdoje išliktume ištikimi sąžinei, demokratijai ir teisės viršenybei“.

