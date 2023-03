Vien šiemet ugniagesiai gelbėtojai per 300 kartų skubėjo į pagalbą policijai ir per 600 sykių padėti greitosios pagalbos medikams

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, šiemet ugniagesiai gelbėtojai per 300 kartų skubėjo į pagalbą policijai ir per 600 sykių – padėti greitosios pagalbos medikams. Per pastaruosius penkerius metu tokią pagalbą policijai jie teikė per 9 tūkst. kartų, o medikams – per 10 tūkst. kartų, skelbiama PAGD pranešime žiniasklaidai.