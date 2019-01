Ministerija siūlo atleisti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovą, nustačius, kad pažeidė įstatymus, kai pernai pratęsė sutartį su įmone „Iksada“ dėl automobilinių kopėčių nuomos. E. Misiūnas teigė, kad apsispręsti šią savaitę – būtina, nes pagal naują Vidaus tarnybos statutą iki vasario pradžios reikia apsispręsti dėl tarnybos laipsnio suteikimo K. Lukošiui. „Klausimas yra aktualus šiandien“, – posėdyje sakė ministras. Tai užginčijo Vyriausybės vicekancleris Alminas Mačiulis, pareiškęs, kad K. Lukošiaus atleidimo klausimas būtų įtrauktas į darbotvarkę pažeidžiant Vyriausybės darbo nuostatas, išvados taip pat yra nepateikę Vyriausybės teisininkai. Posėdžiui pirmininkaujantis susisiekimo ministras Rokas Masiulis pasiūlė neįtraukti K. Lukošiaus atleidimo klausimo, kad nebūtų rizikuojama „teisinėmis pasekmėmis“. Susiję straipsniai: Ministro pasitikėjimo netekęs ugniagesių vadas iš posto pats nesitrauks VRM siūlo atleisti ugniagesių gelbėtojų vadą Lukošių E. Misiūnas žada šį klausimą pateikti kitą savaitę. Atlikus tarnybinį patikrinimą dėl K. Lukošiaus veiksmų pareigūnai konstatavo, kad jis neturėjo teisės pernai trečią kartą pratęsti sutarties dėl kopėčių nuomos ir padarė tai per brangiai. Vidaus reikalų ministras sako, kad siūlomas atleisti ugniagesių gelbėtojų vadas nepateisino lūkesčių, o Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas netapo skaidresne įstaiga. K. Lukošius sako sutartį pratęsęs, nes kitu atveju tarnyba liktų be kopėčių, o tai keltų grėsmę visuomenės saugumui.

2 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.