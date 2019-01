Savo kalboje Seime, laisvės gynėjams skirtame renginyje, A. Nekrošius priminė, kad beveik prieš tris dešimtmečius sausio 13-ąją šie žmonės parlamentą gynė „tarsi savo namus, savo šeimą“. „Tad kviečiu nepamiršti – ir šiandien čia yra jūsų namai, jūs visada čia laukiami. Šiuo metu pradėtas labai reikalingas procesas – siekiame visiems nepriklausomybės gynėjams išduoti neterminuotus leidimus įeiti į Seimą. Jūs turite teisę čia ateiti, būti, dalytis savo įžvalgomis, problemomis ir siūlymais. Dėkojame ir visada jūsų laukiame“, – kalbėjo jis. Savo ruožtu vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas pabrėžė, kad dedamos didelės pastangos siekiant „į mūsų visuomenės sąmonę įvaryti nesantaikos pleištą“. „Tačiau vienybės mums netrūksta. Tegul niekas, ypatingai kaimynai Rytuose, tuo neabejoja“, – teigė jis. Savo kalboje E. Misiūnas užsiminė ir apie politinę padėtį Baltarusijoje. „Vos už 30 kilometrų nuo Vilniaus yra kitoks pasaulis, valdomas baimės, prievartos, nepriteklių. Aš, kaip tėvas, šiandien dėkoju jums už tai, kad mano vaikai auga ir gali augti nepriklausomoje Lietuvoje“, – dėkojo ministras. Iškilmingame renginyje taip pat apžvelgti Lietuvos laisvės kovų akcentai, dalytasi pokario partizanų prisiminimais. Į minėjimą taip pat atvyko dalis savanorių iš Ukrainos, padėjusių ginti Lietuvos parlamentą 1991-aisiais. Vienas jų, Jurko Katričius, lygino šiuos įvykius su 2013–2014 metų įvykiais Kijevo Nepriklausomybės aikštėje. Žuvę laisvės gynėjai Seime taip pat pagerbti malda.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.