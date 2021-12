Per praėjusią Seimo kadenciją žemės ūkio viceministro postą užimti norėjęs ir skandalingomis nuotraukomis išgarsėjęs tuomečio Seimo nario Petro Čimbaro sūnus Modestas Čimbaras Vilniuje įkliuvo su narkotikais, o per apklausą pareigūnams prisipažino, kad kvaišalus vartojo jau keletą metų – ir tuomet, kai siekė įsitivirtinti politikos elite.

Neįtikėtina, bet to M. Čimbaras šiandien net nebando slėpti – per slaptą policijos operaciją naktiniame klube su bičiuliu moterų tualeto kabinoje užkluptas dabar jau buvusio Seimo nario sūnus atskleidė ne tik skandalingas savo gyvenimo detales, bet ir kaip į tai sureagavo per šią kadenciją į parlamentą neišrinktas jo tėvas.

Ne ką mažiau skandalingos ir kitos šios istorijos detalės, jos baigtis ir vyrus moterų tualete užklupusių policijos pareigūnų pasakojimai.