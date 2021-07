Viceministras: modulinių namelių miestelis migrantams Medininkuose – rugpjūčio pradžioje

Anot jo, nameliuose bus galima apgyvendinti iš viso apie 850 migrantų – šiuo metu laukiama atvykstančių konteinerių.

„Ten galbūt ir būtų pirmasis toks objektas. Pirkimai atlikti, 850 vietų būtų perkelta į Medininkų pasieniečių mokyklą. Tai bus rugpjūčio pradžia. Pirkimai didėtų, jie, manau, jau dabar vyksta, perka Valstybės sienos apsaugos tarnyba“, – BNS penktadienį sakė viceministras.

Anot jo, į šį miestelį bus perkelti migrantai iš pasienio užkardų, savivaldybių patalpų – mokyklų ir kitų vietų.

„Tai nereiškia, kad nepasipildys nauji žmonės, procesas yra permanentinis. Bus nauji konteineriai, bus ieškoma naujų vietų“, – teigė jis.

A. Abramavičius taip pat patikino, kad dar viena nauja stovykla turėtų atsirasti rudenį, šiuo metu vienas realiausių nagrinėjamų variantų yra 16 hektarų teritorija Augustavo kaime šalia Švenčionėlių.

„Kol kas taip, bet supraskime, kad nesiruošiame ieškoti stovyklų variantų, kad tik Švenčionių savivaldybėje, pasienyje yra devynios savivaldybės, visose savivaldybėse galėtų būti, nenorėčiau ieškoti kažkokio supriešinimo (...). Spalis yra kritinis laikotarpis, bet kol kas termino nepasakysiu“, – sakė A. Abramavičius.

Didžiausia stovykla – 2 tūkst. migrantų

Viceministras taip pat patikino, kad didžiausioje migrantų stovykloje gyventų ne daugiau nei 2 tūkst. asmenų, nors pagal pesimistiškiausią scenarijų vertinama, jog Lietuva gali sulaukti ir 40 tūkst. migrantų.

„Juodasis scenarijus – taip, gali apimti 40 tūkst. migrantų, bet ką tai reiškia, per kurį laikotarpį – jei per liepą jau turėsime 3 tūkst., tai per metus gali būti 40 tūkst., tas skaičius visiškai realus. Bet jokiu būdu ne, jie negali būti vienoje vietoje“, – kalbėjo A. Abramavičius.

Anot jo, tiek tarptautinės migracijos organizacijos reikalavimai, tiek praktinių stovyklų organizavimo reikalavimai numato ne didesnes nei 5 tūkst. asmenų stovyklas.

„Kita vertus, Lietuvos sąlygomis mes 5 tūkst. nesame pasiruošę, nes tokio dydžio stovyklos pietiniuose kraštuose paprastai yra įrengiamos. Bet, sakykime, 1,5-2 tūkst. būtų optimalus skaičius. “, – pridūrė pašnekovas.

Švenčionys pasirengę skirti dvi vietas

Savo ruožtu Švenčionių rajono savivaldybė, ruošdamasi pabėgėlių miestelio statyboms, pasiūlė dvi teritorijas – be minėtos šalia Švenčionėlių, su pasieniečiais ir kitais pareigūnais svarstoma galimybė modulinių namelių statybai panaudoti sklypą Pabradėje, šalia mokyklos.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorė Jovita Rudėnienė BNS sakė, kad iš viso ministerija planuoja rajone įkurdinti apie 2 tūkst. migrantų, bet kol kas kaip tinkamiausias vertinamas objektas šalia Švenčionėlių.

„Tai yra 16 ha sklypas, kurį mes valdome panaudos sutartimi iš Nacionalinės žemės tarnybos. Ši teritorija yra šiek tiek nuošaliau nuo miesto centro, apsupta šiek tiek miškų, kilometro spinduliu yra įsikūrusios sodų bendrijos. Todėl didžiausia kalba yra apie patį saugumą – fizinės tvoros pastatymą, saugos tarnybų, pasieniečių ir kitų tarnybų apsaugą“, – sakė J. Rudėnienė.

Direktorės teigimu, tariamasi, jog šioje teritorijoje galėtų būti apgyvendinta 800–1000 migrantų – čia yra ir nenaudojami pastatai, atvestos komunikacijos.

Dar viena savivaldybės siūloma kiek daugiau nei dviejų ha teritorija yra Pabradėje, šalia mokyklos pastato – jame šiuo metu yra perkeltos kelios renovuojamo Pabradės darželio grupės. Pasak J. Rudėnienės, jei bus apsispręsta įkurdinti migrantus ne tik moduliniuose nameliuose, bet ir esamame pastate, „ieškosime, kaip perkelti visą darželį ir sutelkti vaikus į kitą vietą“.

„Ten būtų 2–3 hektarai ir administracinis pastatas, yra valgykla nemaža, virtuvė, maistą (gaminti) būtų galima ten. Bet kol kas žiūrime inžinieriškai – yra elektra, vandentiekis, nuotekos, nes tai yra svarbūs rodikliai renkantis vietą ir aptarnaujant pabėgėlius. Kol kas nagrinėjama ta galimybė, ar tikrai kels – sprendimo nėra. Bet dėl Augustavo – jei bus užpildyta Dieveniškių kilpa, pasieniečių mokykla, tolimesnis taškas būtų būtent čia“, – sakė ji.

Meras: vyksta tik žvalgytuvės

Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius sako, kad viename ar keliuose miesteliuose „kalbama apie ne didesnius migrantų skaičius nei tūkstantis ar du tūkstančiai“, nes artėjant šaltajam sezonui žmones reikės perkelti iš užkardose ir kitur esančių palapinių.

„Be abejo, apie tokius skaičius, kaip 40 tūkstančių, nereikėtų kalbėti, nes mes logiškai, turbūt, suprantame, kad tokio miesto vienoje vietoje niekas nestatytų, jo neįmanoma sukurti. Kalbame, kad daugiausia galėtų būti kelių tūkstančių migrantų stovykla kurioje nors Lietuvos vietoje“, – tvirtino R. Klipčius.

Vidaus reikalų ministerija susidūrė su aktyviu Šalčininkų rajono Dieveniškių bendruomenės pasipriešinimu migrantų apgyvendinimui šalia šio miestelio gimnazijos. Savo ruožtu R. Klipčius sako, kad kol nėra sutarta dėl konkrečios vietos, pokalbiai su gyventojais dar nevyksta, tačiau jau kitą savaitę aptarti kylančius klausimus su Vidaus reikalų, Švietimo, kitų ministerijų atstovais, pasieniečiais kviečiamos visos savivaldybės frakcijos.

Meras sako, kad svarbiausias savivaldybės reikalavimas būtų užtikrinti gyventojų saugumą, t. y. apjuosti miestelį fizine tvora, užtikrinti pareigūnų ar saugos tarnybų patruliavimą.

Jis taip pat tikino kol kas negalintis atsakyti, ar teritorijų panaudojimui reikės tarybos pritarimo, kadangi jas valdo Nacionalinė žemės tarnyba, o savivaldybei jos suteiktos panaudai.

„Planuojame daryti jungtinį komiteto posėdį, kur kalbėsime – reikėtų, kad aiškia ir tarybos nariai išgirstų žinią, kad būtų galima aiškiau komunikuoti su gyventojais. Nes kai išeina tokios antraštės, kad tokie skaičiai bus įkurdinti – tai nėra tiesa, vyksta tik žvalgytuvės. Taip, kalbama, kad bus tūkstantis, galbūt iki dviejų tūkstančių (...). O taryba pagal galiojančius teisės aktus, jeigu reikės, priims vienokius ar kitokius sprendimus“, – pabrėžė savivaldybės vadovas.

Lietuva pastaraisiais mėnesiais susiduria su ženkliai išaugusia neteisėta migracija, iš viso šiemet per Baltarusiją į šalį jau bandė patekti daugiau nei 2,4 tūkst. nelegalių migrantų. Lietuvos pareigūnai vadina išaugusią migraciją organizuota kaimyninės šalies režimo akcija prieš Lietuvą.

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, Dieveniškėse artimiausiu metu bus apgyvendinta iki 500 migrantų, rugpjūtį Medininkuose, Pasieniečių mokyklos teritorijoje, modulinių namelių stovyklavietėje įsikurs iki 900 asmenų, bet numatyta galimybė išplėsti vietų skaičių iki 1700.