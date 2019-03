Tam neprieštaravo nė viena suinteresuota pusė. Teisėjų kolegija pati pasiūlė atidėti nagrinėjimą dėl šiuo metu Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) atliekamo tyrimo. Pirmame teismo posėdyje dalyvavusi ESFA teisininkė Jovita Rimšelienė teigė, kad tyrimas gali būti reikšmingas teismui. „Šiuo metu yra VGTU pateiktas terminas paaiškinimo pateikimui. Gavę dokumentus, teiksime išvadas ir siūlysime ministerijai dėl sprendimo priėmimo. Tai užtruks kokius keturis mėnesius (...) Mūsų tyrimas galėtų suteikti papildomos informacijos“, – sakė J. Rimšelienė. Praėjusių metų gruodžio pradžioje laikinai akademinės etikos kontrolierės pareigas ėjusi Edita Žiobienė konstatavo, kad VGTU buvo gavęs Europos Sąjungos fondų finansavimą parengti ir išleisti šešis vadovėlius, 13 mokomųjų knygų bei keturis elektroninius vadovėlius. Susiję straipsniai: Dėl neišleistų knygų VGTU pripažintas pažeidęs etiką ir apskųstas FNTT VGTU rengiasi atimti mokslinį laipsnį iš buvusio KTU rektoriaus Baršausko Tačiau pasigesta 4 mokomųjų vadovėlių, kurių duomenų Nacionalinės bibliografijos duomenų banke nebuvo rasta. Tarp tokių knygų minima ir A. Daniūno knyga „Plonasienės metalinės konstrukcijos“. Pirmo teismo posėdžio pradžioje antradienį VGTU rektoriaus A. Daniūno advokatė Beata Vilienė pateikė mokomosios šios mokomosios knygos egzempliorių teismui kaip įrodymą, kad knyga buvo išleista. „Gavome iš VGTU, o jis gavo iš leidėjo – bendrovės „Ciklonas“. Teismas aiškinasi visas aplinkybes. Mes manome, kad pareiškėjas (A. Daniūnas – BNS) neturėjo jokių įsipareigojimų knygą leisti. Knygą parašė, rankraštį atidavė, jo įsipareigojimai pasibaigė“, – BNS sakė B. Vilienė. Tačiau Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos patarėjos Giedrės Litvinaitytės tai neįtikino, nes VGTU šį egzempliorių pateikė tik dabar, taip pat, kaip teigė tarnybos atstovė, jis įregistruotas tik kaip paruošiamasis leidinys. „Knygos egzempliorius nieko nekeičia. Tai – signalinis leidinys, kurį leidykla duoda autoriui ir tik tada spausdina jų šimtą ir taip toliau. Šitas egzempliorius galėjo būti išspausdintas ir vakar“, – teigė G. Litvinaitytė. „Akademinės etikos prasme pasielgta nesąžiningai. Jeigu knyga buvo išspausdinta, tai mes turime matyti, kad ta knyga buvo įregistruota ir išdalinta studentams“, – pridūrė ji. Taip pat pasigesta mokomųjų knygų „Inovatyvūs plieno tiltai“, „Statinių eksploatavimas ir atnaujinimas“, „Pastatų ardymo ir rekonstravimo technologija“. Europos socialinio fondo agentūros duomenimis, minėtam VGTU projektui išmokėta 1 mln. 85 tūkst. 806 eurai. Medžiaga dėl galimai neskaidriai panaudotų europinių lėšų perduota ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. A. Daniūnas VGTU vadovauja nuo 2011 metų, 2016 metais jis perrinktas rektoriumi antrai kadencijai.

