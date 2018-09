Jokių saldumynų, vanduo ir aukštos kokybės mėsa

Sveikatos apsaugos ministerijos, vadovaujamos ministro Aurelijaus Verygos, nuleisti reikalavimai teoriškai puikūs, tačiau ar įgyvendinami? Pagal naująją tvarką ir mokyklose, ir darželiuose vaikai privalės būti maitinami tik sveiku ir visaverčiu maistu. Naująją tvarką sveikatos apsaugos ministras patvirtino dar balandį. Jau tada kilo ažiotažas – ar už menką sumą, savivaldybių skiriamą moksleiviams maitinti, įmanoma sveikuoliškus produktus tiekti.

Štai keletas pavyzdžių – ugdymo įstaigose nuo šiol stipriai ribojamas desertų, konditerinių gaminių ir gėrimų cukrų kiekis, vaikams privalės būti tiekiami tik subalansuoti patiekalai, daržovių, išskyrus bulves, garnyras turės sudaryti ne mažiau kaip trečdalį patiekalo svorio, o karštieji pietų patiekalai gaminami iš baltymingų produktų – žuvies, mėsos, kiaušinių, ankštinių daržovių, pieno ir jo produktų. Vaikai turės gauti vaisių. Be to, patiekalai nebegalės būti apvoliojami džiūvėsiuose, bulvių patiekalai, tokie kaip kugelis ir cepelinai, galės būti patiekiami retai ir be spirgučių padažo, mokyklose ir darželiuose negalės būti jokių rūkytų mėsos gaminių. Darželiuose net 80 proc. maisto turės būti tausojantis, tai yra virtas vandenyje ar garuose, troškintas, kepti patiekalus bus galima tik įvyniojus į foliją ar popierių. Jokių sulčių ir kompotų – gerti vaikai galės vandenį. Reikalavimuose nurodoma, kad mokyklų valgyklose turi atsirasti kuo daugiau kruopų patiekalų: avižų, grikių, ryžių, kviečių, miežių, kukurūzų, sorų. Rekomenduojama ruginė duona, viso grūdo miltai.

Didžiausių diskusijų sukėlė rekomenduojami tiekti mėsos patiekalai: kiaulienai vietos lieka mažai, vaikai turėtų valgyti paukštieną, triušieną, jautieną, avieną. Balta mėsa turi būti tiekiama triskart per savaitę, žuvis – bent kartą per savaitę.

Skubiai ieško laikinų maitintojų

Mokyklos įvykdė ministerijos reikalavimus – paskelbė konkursus su naujaisiais reikalavimais. Tačiau nė vienos Tauragės ugdymo įstaigos skelbtas konkursas neįvyko. Likus kelioms dienoms iki mokslo metų pradžios mokyklų vadovai priversti skubiai ieškoti laikinųjų maitintojų, kad ši paslauga nuo rugsėjo 1-osios apskritai būtų teikiama. Laikinai maitinti moksleivius prašoma net tų įmonių, kurios dėl sugriežtintų reikalavimų konkursuose nusprendė nedalyvauti. Žinoma, šiuo atveju reikalavimų kartelė nuleista, laikiniems maitintojams daromos išlygos.

Jovarų pagrindinės mokyklos direktorius Algimantas Kaminskis patikino, kad praėjusios savaitės pabaigoje įvyko konkursas trumpalaikiam maitinimui šioje mokykloje tiekti.

– Šiuo atveju sąlygos paprastesnės, aišku, maitinimo kokybė turi išlikti gera. Tame tikrajame konkurse dalyvavusios įmonės neatitiko reikalavimų. O reikalavimai mokinių maitinimui dabar labai aukšti, net jau paskelbus konkursą atsirado papildomų reikalavimų, – sakė A.Kaminskis.

Konkurso dalyviams vertinti mokyklos privalėjo susirasti ekspertus, tačiau Tauragėje tokių neatsirado. Mokyklos buvo priverstos jų ieškoti kituose miestuose. Jovarų mokykla tokį ekspertą rado Kaune, žinoma, tai kainavo. Kiek, A.Kaminskis neatskleidė, tačiau patikino, kad kiekvienas euras mokyklai brangus, o konkursas – be rezultatų. Esą savivaldybės juristai šiuo atveju pagelbėti negalėjo.

Panaši situacija ir „Versmės“ gimnazijoje. Mokykla jau susirado, kas laikinai – du mėnesius, kol įvyks tikrasis konkursas, maitins gimnazistus.

– Dabar jau tokie reikalavimai, kad juos įgyvendinti labai sunku. Eis vaikai į kebabines, ypač vyresni moksleiviai dar nėra pripratę prie sveiko maisto, jie ras būdą, kaip apeiti. Ir anksčiau eidavo valgyti kur nors kitur, sėda į mašinas, kai išsilaiko teises, ir važiuoja. Mano nuomone, sveiko maisto tradicija turi ateiti iš šeimos nuo ankstyvos vaikystės. Tokia momentinė tvarka sunkiai bus įgyvendinama ir įpročių ji taip greitai nepakeis, – nuomonę išsakė laikinoji gimnazijos vadovė Dalia Pukelienė.

„Ąžuoliuko“ lopšelio-darželio direktorė Laimutė Gudavičienė džiaugiasi, kad jos vadovaujamos įstaigos ši problema kol kas nepalietė – sutartis su darželį maitinančia įmone galioja iki kitų metų vasario.

– Žinoma, naujieji reikalavimai galioja nuo rugsėjo 1-osios, tačiau mūsų maitintojai ir dabar jau prisitaikė. Maistas pamažu gerėja. Manau, kad tie reikalavimai nėra tokie neįgyvendinami, – sakė L.Gudavičienė.

Direktorės pastebėjimu, sveiko maisto vaikai nelabai mėgsta, sako, kad neskanu, tačiau stengiamasi juos prie jo pripratinti. Ji ir pati kartkartėmis pietauja darželyje, tuomet, sako, labai gerai jaučiasi.

„Dabar visi prašo, kad gelbėčiau“

Ilgus metus Tauragės mokykloms maitinimą tiekusios „Vilartinos“ įmonės vadovė Vilija Preikšaitienė atskleidė naujajame konkurse nė nebandžiusi dalyvauti. Priežastis esanti labai paprasta – reikalavimai aukšti, o finansavimas menkas. Tačiau keista situacija – neįvykus konkursams, mokyklos šios įmonės prašo bent laikinai pagelbėti.

– Nedalyvavom dėl visiems gerai žinomų priežasčių – kainos išaugusios, darbuotojų atlygis kyla, maitinimo kainos nekelia, reikalavimai didžiuliai. Konkurse nedalyvavom, bet dabar visi prašo, kad gelbėčiau, kad padėčiau bent laikinai. Gelbėsim, žinoma, nors sakau – gera širdelė, plika... Gražiai prašė, negalėjau atsakyti, – kalbėjo „Vilartinos“ vadovė.

Kretingos įmonės „Bruneros“ (buvęs „Kretingos maistas“) atstovai „Tauragės kurjerį“ informavo, kad konkursuose Tauragės moksleiviams maitinti dalyvavo, tačiau priežasčių, kodėl jų pasiūlymas neatitiko reikalavimų, kol kas nežino. „Bruneros“ taip pat laikinai – pirmuosius mokslo metų mėnesius maitins keletą Tauragės mokyklų.

Tikrosios priežasties nežino

Švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas negalėjo įvardyti priežasčių, kodėl tokie svarbūs visoms rajono mokykloms mokinių maitinimo konkursai neįvyko: ar tiekėjai iš tikrųjų netinkamai įsiskaitė į naujus reikalavimus, ar atitinkančių reikalavimus iš tikrųjų nėra, ar ką nors ne taip padarė mokyklos. Tačiau jis patikino – maitinimas mokyklų valgyklose bus tiekiamas nuo antrosios mokslo metų dienos, mokyklos privalo susirasti laikinuosius maitintojus.

Tauragės apskrities maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Kęstutis Patašius įsitikinęs – reikalavimai moksleiviams maitinti nėra neįgyvendinami.

– Kiek man teko kalbėtis su įmonių atstovais, jie pasirengę tiekti vaikams sveiką maistą. Žinoma, maitinimui skiriamas finansavimas nedidelis, – sakė K.Patašius.

Tarnybos viršininkas informavo, kad pirmiausia sieks ne bausti maitintojus, jei šie neįgyvendins visų reikalavimų, bet patarti. Jo nuomone, galbūt net būtų verta visoms ugdymo įstaigoms sudaryti vieną ar keletą valgiaraščių, kad maitintojams dirbti būtų paprasčiau.