„Kad ir kokį sprendimą bepadarytumėm, svarbu, kad nenukentėtų nė vienas rezidentas. Reikia užtikrinti, kad niekam neatsitiktų taip, kad kokios nors pajamos būtų prarastos. Mes turime šnekėti tik apie didėjimą“, – trečiadienį Seime per surengtą diskusiją dėl jaunųjų medikų darbo užmokesčio sakė ministras. Nuogąstavimus, kad tik stipendiją sujungus su darbo užmokesčiu ir apmokestinus, rezidentai gali nukentėti, išsakė jaunųjų medikų atstovė Urtė Builytė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad dalis rezidentų, mokančių už mokslą, išvis negauna stipendijų, tik darbo užmokestį, nors ligoninėse atlieka tą patį darbą. „Šiuo metu nuo gaunamų stipendijų neatskaitomi mokesčiai. Jei stipendijas paliekame tas pačias ir jas priskaito atlyginimui, vadinasi, rezidentai apie dvidešimt kelių procentų pajamų negauna, ir iš daug kalbėjimo apie atlyginimų kėlimą gausis atlyginimų pamažinimas“, – prieš diskusiją žurnalistams sakė U. Builytė. Susiję straipsniai: Abortus draudžiantis projektas keliamas pavasario sesijai Dėl vaikų maitinimo ligoninėse parlamentarė kreipėsi į Verygą „Rezidentai yra 25–31 metų žmonės, kurie kuria šeimas, nori pirkti būstą, kurti savo namus. Dabar gaudamas tą atlyginimą, 350 eurų į rankas ar truputėlį daugiau, paprasčiausiai negali pasiimti jokios paskolos, negali planuoti šeimos. Kolegių, kurios laukiasi, būsimos „Sodros“ išmokos yra apie 200 eurų. Ar jūs įsivaizduojate, kad šiuolaikiniame pasaulyje du žmonės gali išsilaikyti iš tokių pajamų?“ – apie sudėtingą jaunųjų medikų situaciją kalbėjo U. Builytė. Vyriausybei nuo sausio 10 proc. pakėlus rezidentų atlyginimus, jų algos didės apie 10 procentų. Sveikatos apsaugos ministerijos skaičiavimu, jaunesniojo rezidento alga dėl to augs nuo 390,5 euro iki 463,75 euro, o vyresniojo rezidento alga – nuo 497 eurų iki 530 eurų. Rezidentai taip pat gauna stipendijas, kurios siekia apie 364 eurus. Finansų ministras Vilius Šapoka teigė, kad realiausia jaunųjų medikų stipendijas susieti su atlyginimu būtų nuo kitų metų, nors diskusijoje skambėjo siūlymai prie tokios tvarkos pereiti jau nuo kitų mokslo metų, t. y. šių metų rugsėjo. „Šiuo metu rezidentai gauna ir stipendiją, ir atlyginimą, natūralu, kad bendras tikslas turėtų būti toks, jog jauno gydytojo, rezidento pajamos būtų apdraudžiamos, kad ar motinystės atostogose, ar kitais atvejais gautų deramą finansavimą. Realistiškiausias variantas daryti greičiau nei siūlo jaunųjų medikų bendruomenė, ne palaipsniui, o iš karto, nuo ateinančių metų“, – sakė V. Šapoka. Premjero patarėjas Paulius Gradeckas pažymėjo, kad norint apdrausti visas jaunųjų medikų pajamas per metus reikėtų papildomai 6 mln. eurų, o siūlymai, kad iki 2020-ųjų pabaigos pirmųjų metų gydytojo rezidento atlyginimas sudarytų ne mažiau kaip du vidutinius šalies darbo užmokesčius (VDU), o paskutinių metų – ne mažiau kaip 2,5 VDU, per dvejus metus atsieitų 36 mln. eurų papildomai. „Ar tai realu, ne man spręsti. Imant Estijos kaip šalies pavyzdį, šiuo metu Estijoje neto atlyginimas yra 993 eurai, rezidentas uždirba 1400 eurų“, – sakė patarėjas. Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas Liutauras Labanauskas siūlė nelaukti kitų metų ir rezidentų stipendijas į atlyginimus perkelti jau nuo rugsėjo. „Kaip gydytojai, jie yra pilnai dirbantys, jie visi turi medicinos gydytojo licenciją. Mes jau turime specialybinę licenciją, o jie – bendrąją licenciją, mūsų būtų siūlymas, jei tai nesudėtinga diskutuojant apie lėšų perskirstymą, kad stipendija įeitų į atlyginimą, aš manau, kad toks keitimas būtų galimas jau nuo 2018 mokslo metų pradžios“, – sakė L. Labanauskas. Reikalaudami geresnių sąlygų rezidentams ir kitų reformų sveikatos apsaugos srityje medikai ketvirtadienį rengia protesto akciją Vilniuje. Ja sako norintys atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į Lietuvos medikų masinę emigraciją dėl socialinių ir ekonominių priežasčių. Gruodžio viduryje Vyriausybė ir dalis medikų bendruomenės susitarė dėl algų kėlimo 20 proc. nuo 2018 metų gegužės bei siekio, kad 2020 metais gydytojų vidutinis atlyginimas sudarytų tris vidutines algas, slaugytojų – pusantro vidutinio darbo užmokesčio. Medikų sąjūdžio lyderiai šio susitarimo nepasirašė reikalaudami, kad gydytojų algos būti didinamos nuo sausio 30 procentų. Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, išskyrus individualias įmones, siekia per 850 eurų.

