„Be abejonės, kad kelia nerimą, ir ne tik mums, bet ir Pasaulio sveikatos organizacijai. Žinau, kad šiandien bus sprendžiama, ar skelbti ypatingąją parengtį jau globaliu mastu. Kol kas tai yra regioninė sudėtinga situacija. Tai matysime tuos sprendimus. Mes, žinoma, kad ruošiamės“, – „Žinių radijo“ laidoje kalbėjo A. Veryga, primindamas neseniai Lietuvoje vykusias pratybas, kai buvo imituotas Ebolos viruso atsivežimas.

Sveikatos apsaugos ministras taip pat akcentuoja, kad ruošiasi visos institucijos, ir primena, kad Lietuva turi infekcinę ligoninę su visomis izoliacijos galimybėmis. Visgi, anot A. Verygos, pagrindinė problema, kad nuo plintančio koronaviruso kol kas nėra vakcinos ir gydymo, todėl vienintelis būdas stabdyti liga – užsikrėtusiems taikyti izoliaciją.

„Problema yra ta, kad nėra nei gydymo specifinio, nei vakcinos. Tai ligai išplitus globaliai mirčių skaičius, aišku, augtų ir tada jau vienintelė galimybė valdyti situaciją yra judėjimo ribojimas ir užsikrėtusių asmenų izoliavimas, ką galima daryti nesant vakcinų ir nesant kitų galimybių suvaldyti ligą. Tai dėl to šalys ruošiasi“, – patikino sveikatos apsaugos ministras.

A. Verygos teigimu, jeigu Lietuvoje būtų identifikuotas užsikrėtimo koronavirusu atvejis, užsikrėtęs asmuo ir aplinkiniai jo asmenys iškart būtų karantinuojami.

„Jeigu būtų identifikuotas toks žmogus, kuris susirgo, tai tada būtų ir asmenys aplinkui vertinami, ir galimai karantinuojami, ir pats žmogus, žinoma, į infekcinę ligoninę būtų gabenamas“, – patikino A. Veryga.

Sveikatos apsaugos ministras dar kartą priminė, kad žmonės, kurie per pastarąsias dvi savaites buvo Kinijoje ir pajuto panašius į gripo simptomus, iš karto kreiptųsi į Bendrąjį pagalbos centrą.

„Galiu tik dar kartą naudodamasis galimybe žmonėms priminti, kuriems teko būti Kinijoje. Jeigu jie ten lankėsi per pastarąsias dvi savaites ir nuo to vizito per dvi savaites jie sukarščiavo iki 38 laipsnių ar daugiau ir pajuto panašius į gripą simptomus, kad jie net pas šeimos gydytoją nevyktų, o skambintų į Bendrąjį pagalbos centrą, nes tokius asmenis gabentų į infekcinę ligoninę“, – kalbėjo jis.

A . Veryga taip pat priminė, kad Nacionalinis visuomenės sveikatos centras visą parą konsultuoja telefonu dėl su koronavirusu iškilusių klausimų.