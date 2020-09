„Labai svarbu paminėti ir tai, kad kai kurios šalys šios vakcinos įsigijimo klausimus sprendžia aukščiausiu šalies lygiu. Pavyzdžiui, Danija planuoja šį klausimą svarstyti Parlamente, Vokietijoje juo rūpinosi aukščiausi šalies vadovai.

Be to, jei Lietuva, sakykime, nuspręstų išstoti iš dabartinio EK inicijuoto susitarimo ar kitų būsimų susitarimų, tai jau būtų tarptautinis klausimas. Juk nuo to priklausytų kitų šalių požiūris į Lietuvą. Kitaip tariant, naujosios vakcinos įsigijimo klausimas yra ne tik vidaus politikos klausimas, bet jis išplaukia ir į tarptautinius vandenis“, – „Delfi“ raštu pateiktuose atsakymuose teigė A. Veryga.

Jo teigimu, šio klausimo sprendimą aptarti VGT Sveikatos apsaugos ministerijai rekomendavo ir specialiosios tarnybos.

„Tai daryti siūlė ir specialiosios tarnybos, su kuriomis konsultavosi SAM“, – teigė A. Veryga.

„Delfi“ primena, kad antradienio vakarą feisbuke A. Veryga pasidalijo prezidento patarėjo nacionaliniam saugumui Dariaus Kuliešiaus atsakymu į anksčiau ministerijos išsiųstą kvietimą šaukti VGT. Dokumente teigiama, jog norint sukviesti šį valstybės ir krašto apsaugos vadovų pasitarimo formatą, būtina pateikti „pagrindžiančią medžiagą ir argumentus“.

„Šiuo metu vykdomo pirkimo konkretūs procedūriniai dokumentai nėra pagrindas VGT darbotvarkei“, – atsakyme A. Verygai teigia VGT sekretorius.

Savo ruožtu A. Veryga tikina, kad D. Kuliešius net nesusipažino su pateiktais dokumentais, „nes nesutiko pasirašyti standartinės Europos Komisijos (EK) nustatytos konfidencialumo deklaracijos ir negavo rakto tiems dokumentams atidaryti“.

Anot jo, šią savaitę Lietuva turi apsispręsti dėl papildomų lėšų vakcinų paramos fondui skyrimo, taip pat „kuo greičiau apsispręsti dėl vakcinų įsigijimo strategijos“. „Manome, kad Lietuvai būtina nedelsiant priimti sprendimus dėl vakcinos nuo koronaviruso įsigijimo, kurie yra tiesiogiai susiję su galimybe veiksmingai valdyti šio viruso keliamą grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei, kartu išvengti rimtų neigiamų padarinių, kurie potencialiai apimtų visas valstybės gyvenimo sritis“, – tikino A. Veryga.

Tuo tarpu pats D. Kuliešius teigė, kad A. Veryga tiesiog bando atsikratyti savo asmeninės atsakomybės.

„COVID-19 vakcinos pirkimo proceso organizavimas yra itin svarbus visuomenės sveikatos užtikrinimo klausimas, už kurį yra tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas Sveikatos apsaugos ministras. Vakcinos nuo COVID-19 pirkimo procesas jau yra pradėtas, o ministro siekis atsikratyti savo tiesioginės atsakomybės gali būti siejamas su pradėtais ikiteisminiais tyrimais dėl ankstesnių ministerijos vykdytų pirkimų.

Prezidento nuomone, VGT ateityje gali būti organizuojamas sprendžiant strateginius kovos su COVID-19 protrūkiu klausimus. Tačiau šiuo konkrečiu atveju Prezidentui nekyla abejonių, jog vakcina turi būti perkama, o pasirinktas būdas tai daryti kartu su kitomis Europos Sąjungos šalimis pasirašant atitinkamą sutartį su Europos Komisija dar birželį yra tinkamas. Tačiau pirkimas turi vykti skaidriai ir efektyviai.

Prezidento nuomone, ministras savo dėmesį, laiką ir ryžtą turėtų skirti savo tiesioginių pareigų vykdymui, o ne bandymams išvengti atsakomybės“, – vakar sakė D. Kuliešius.