Veryga: tie, kas susikonstravo valdančiąją daugumą, ir turi galvoti, kaip su ja gyventi

„Valstiečiai“ dabar nesvarstė to klausimo. Aš tik priminsiu, kad dar kai vyko rinkimai, mes buvome išreiškę tokį norą bendradarbiauti ir net talkinome socialdemokratams antruose turuose. Atsitiko taip, kaip atsitiko. Ir dabar tai jau yra atsakomybė politikų, kurie taip susikonstravo valdančiąją daugumą, ir jie dabar ir turi galvoti, kaip su ta dauguma gyventi“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė A. Veryga.

„Mes tikrai nesiveržiame niekur griauti kažkokių koalicijų, nesame kažkokie destruktoriai. Kiekviena politinė jėga ateina ne kokią nors koaliciją gelbėti, o ateina įgyvendinti savo programą – mes gi pažadus duodame rinkėjams per rinkimus. Tai jeigu kažkas atsitiktų ar valdančiojoje daugumoje, ar formuotųsi kažkas iš naujo – kaip ir formuojant šitą (daugumą – ELTA), jeigu mes gautume pažadą, įsipareigojimą, kad mūsų pažadai duoti rinkėjams galės būti įgyvendinti per programą, tai, manau, tada kiekviena politinė jėga galvoja apie dalyvavimą valdžioje, nes dėl to eina į politiką“, – dėstė jis.