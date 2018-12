Jo teigimu, klaida - formali ir žmogiška.

„Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga apgailestauja, kad buvo padaryta klaida, tačiau ji – formali ir žmogiška. Buvo neteisingai apskaičiuota vadinamojo „atvėsimo“ laikotarpio pabaiga. Iki šio laikotarpio pabaigos buvo likusi maždaug savaitė ar dvi“, – BNS trečiadienį komentavo ministro atstovė spaudai Lina Šriubienė.

Tokia ministro pozicija paskelbta komentuojant Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kad jis pažeidė įstatymą dėl viešųjų ir privačių interesų.

Pasak atstovės spaudai, A. Veryga yra nusprendęs nebepasirašyti jokių įsakymų ar kitų dokumentų, kuriuos pasirašius gali kilti bent menkiausių abejonių, net ir pasibaigus „atvėsimo“ laikotarpiui.

Tokiais atvejais įsakymai ir kiti teisės aktai yra teikiami pasirašyti kitiems ministrams.

Be to, pasak L. Šriubienės, kai Sveikatos apsaugos ministerijai vadovauja medikas, daugeliu atvejų gali kilti galimų interesų konfliktų – ne tik dėl buvusios darbovietės, bet ir dėl kursiokų, buvusių kolegų, dėl to, kad yra registruotas tam tikroje poliklinikoje ar gydosi pas tam tikrą gydytoją.

Ministrės atstovės teigimu, susidariusi „savotiškai iškreipta situacija“, kai sveikatos apsaugos ministrui tarsi surišamos rankos, o visuomet teikti pasirašyti dokumentus kitiems ministrams – nenormalu.

„Juk ministras gali būti pacientas, kaip ir bet kuris iš mūsų. Tai reiškia, kad ministras-medikas turėtų daugeliu atveju nusišalinti beveik nuo visų sprendimų ir niekur nedalyvauti, nors jo tiesioginė pareiga – formuoti sveikatos politiką“, - raštu pateiktame komentare teigia A. Verygos atstovė.

VTEK trečiadienį nustatė, kad ministras A. Veryga supainiojo interesus, kai 2017 metų spalį pasirašė įsakymą, kuriuo skyrė kiek daugiau nei 32 tūkst. eurų LSMU projektui apie alkoholio žalą.

A. Veryga LSMU dirbo prieš tapdamas ministru – iki 2016 metų lapkričio.

VTEK nurodo, kad vadinamasis „atšalimo“ terminas trunka metus – tiek laiko asmuo laikomas turintis su sąsajų su buvusia darboviete ir turi nusišalinti nuo sprendimų, susijusių su ja.

Teigiama, kad A. Veryga nusišalinimą pareiškė post factum – tada, kai interesų konfliktą keliantis sprendimas jau buvo priimtas – praėjus daugiau nei metams nuo darbo LSMU pabaigos bei VTEK pradėjus tyrimą dėl ministro elgesio.

Taip pat nustatyta, kad A. Veryga laiku nedeklaravo keturių sandorių – būsto paskolos, dviejų automobilio lizingo sutarčių su „Swedbank“ ir automobilio pardavimo.

VTEK teigia, kad ministras šiuos sandorius deklaravo tik tuomet, kai buvo pradėtas tyrimas dėl jo elgesio.

Be to, VTEK pareiškė, kad laiku A. Veryga nedeklaravo ir savo dabartinės darbovietės – Sveikatos apsaugos ministerijos – bei joje einamų ministro pareigų.

Etikos komisija yra sulaukusi politikų kritikos dėl tokio pobūdžio formalių pažeidimų konstatavimo, nes ministrų darbovietės yra viešai žinoma informacija.