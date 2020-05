Veryga: pateiktas pasiūlymas atšaukti reikalavimą nešioti kaukes

Kaip sakė A. Veryga, Vyriausybei yra pateiktas pasiūlymas atvirose viešosiose erdvėse, kur žmonės nesibūriuoja ir nesirenka, leisti nedėvėti kaukių. Tačiau rekomendacijos jas dėvėti ir lauke tikriausiai liks.

„Uždarose erdvėse, ten, kur žmonės bendrauja, minties atsisakyti kaukių nėra. Supraskime, kad šventėse susirenka ne vienos šeimos nariai ir, kai susirenka žmonės iš įvairių vietų, tas kaukes dėvėti reikėtų. Supraskime, kad į kiekvieną šventę pareigūnų niekas nesiuntinės, todėl ir organizatoriai turėtų suvokti, kad ypač ten, kur vyks pasilinksminimas, paskui galų gale ir apsvaigusių bus, ar norės veltis į tam tikrus konfliktus. Tikrai reiktų kelis kartus pagalvoti prieš organizuojant tas šventes“, – sakė A. Veryga.

Vis dėlto, kol Vyriausybės sprendimo nėra, aiškių rekomendacijų taip pat nėra.

„Kiek toks reikalavimas išliks, aš dar nedrįsčiau spėlioti ir sakyti. Kol realiai virusas yra gyvas, mes labai greitai užmiršome, sako – nedaug atvejų. Viskas prasidėjo nuo vieno atvejo. Ir Kinijoje viskas prasidėjo nuo vieno atvejo. Lietuvoje jų yra ne vienas, yra keli šimtai, kurie užsikrėtę ir dar gali užkrėsti kitus. Tie žmonės yra ne tik gydymo įstaigose, nors iš esmės ten – židiniai, bet užsikrėtusių yra ir kitur, tad turime saugotis. Kai neliks užsikrėtimo atvejų, tada, matyt, galima bus kalbėti apie šitų priemonių atsisakymą“, – sakė SAM vadovas.

Ministro žurnalistas paklausė, ar kaukės vis dėlto turėtų būti privalomos, ar rekomenduojamos.

„Ten, kur reikia ir turi būti nustatyta prievolė (uždarose patalpose, kur žmonės susiburia, bendrauja, kur kontaktas yra neišvengiamas), tai kaukes dėvėti reikės. Bet dėl reikalavimo nešioti kaukes atviroje erdvėje girdime didelį nepasitenkinimą. Aišku, yra žmogiška greitai užmiršti visas problemas, nes Lietuvai neblogai sekėsi valdyti virusą, – sakė A. Veryga.

– Vis daugiau žmonių galvoja, kad to viruso išvis gal nėra, ir tas diskomfortas, kuris kyla kaukę dėvint, kai oras sušilo, jau yra didesnė problema negu pats virusas. Supraskime, kad bet kokios priemonės įgyvendinimas priklauso ne nuo to, kiek policijos bus gatvėje, o nuo to, kiek žmonės bus sąmoningi ir patys laikysis. Tai, jei matome, kad visuomenė savotiškai nebepriima tam tikrų priemonių, jų nebeįmanoma įgyvendinti, tai nebėra prasmės kai kurių taikyti ir laikyti kaip prievolės, kad ir tų pačių kaukių viešumoje.“

Pasak ministro, kaukės turėtų būti rekomenduojamos. „Šalyse, kur reikia dėvėti kaukes, <...> jos niekam nieko blogo nepadarė ir nesukėlė kokių nors sutrikimų, deguonies trūkumo ir pan. Žmonės gyvena ir tikrai apsaugo bent nedidelę dalį gyventojų, – sakė A. Veryga. – Tad rekomendacijos, manau, tikrai ilgą laiką išliks.“