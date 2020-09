Veryga paaiškino, kuo skiriasi Lietuvos ir Latvijos kova su koronavirusu: galima įvardinti dvi priemones

Dėl Latvijos išlieka intriga

A. Veryga sakė, kad vis dar lieka neaišku, ar rytoj Lietuva bus įtraukta į paveiktų šalių sąrašą Latvijoje.

„Kaip jau visi puikiai žinote, vakar Latvijos Vyriausybė apsisprendė nekeisti tvarkos, neįvesti korekcijų. Tai reiškia, kad jei Lietuva perlips 16 atvejų 100 tūkst. gyventojų per paskutines 14 dienų rodiklį, ji bus įtraukta į paveiktų šalių sąrašą ir nuvykus į Latviją bus privaloma saviizoliacija. Ar mes peržengsime, ar ne, išlieka intriga. Estija, kaip ir Lietuva, tvirtindavo sąrašą penktadienį, bet įsigaliodavo pirmadienį. Vadinasi, į Estiją teoriškai dar būtų galimybė savaitgalį nukeliauti be izoliacijos“, – sakė ministras.

„Rytoj Latvija tą rodiklį tikrins ir tada bus aišku ar mes patenkame į paveiktų šalių sąrašą. Šiuo metu Lietuvos rodiklis yra 16,3 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Kaip bus – pamatysime rytoj“, – teigė A. Veryga.

Jis teigė, kad jei Lietuva pateks į paveiktų šalių sąrašą, jau nuo šio savaitgalio Latvijoje teks izoliuotis.

„Šalis neplanuoja aktyvios sienų kontrolės, pasitikės keliautojų sąmoningumu. Bet turėkite visi galvoje, kad Latvijoje labai aktyviai ši situacija kontroliuojama policijos“, – įspėjo jis.

Ir pridūrė, kad į Latvija įvažiavus automobiliu lietuviškais numeriais, ar apsistojus viešbučiuose, tikrai galima sulaukti klausimų dėl privalomos saviizoliacijos.

„Tikrai negaliu už latvius pasakyti, kaip jie planuoja tai padaryti. Tiek, kiek aš žinau – kad tokios aktyvios kontrolės latviai neplanuoja, čia jų pačių žodžiai. Pasieniečių, kurie prie sienos stovėtų ir kiekvieną stabdytų tikrai nėra planuojama. Bet turėkite galvoje, kad kirtę sieną ir važiuodami su lietuviškais automobilio numeriais jūs bet kurią akimirką galite ir būsite sustabdyti policijos pareigūnų. Ir jūsų bus paklausta iš kur važiuojate, kur izoliuosite, turbūt su galimybe pasitikrinti ar neprimelavote“, – apie galimą tvarką kalbėjo A. Veryga.

Latvijos valdžia priimdama šį sprendimą sukritikavo Lietuvą ir Estiją dėl to, kad priemonės taikytos apsaugoti visuomenę nuo viruso nebuvo pakankamai griežtos. Tačiau ministras A. Veryga nesuprato, kodėl tokie teiginiai buvo išsakyti.

„O dėl Latvijos ir Estijos kolegų, žinoma, visą laiką buvo su jais bendraujama ir kalbamasi. Vienintelė tokia pastaba – dėl skrydžių iš paveiktų šalių. Bet pas mus tvarka, dėl tų, kurie atvyksta iš paveiktų šalių yra tikrai labai griežta, jie turi izoliuotis, atvykti su testais. (…) O dėl kažkokių ypatingai griežtų priemonių, nelabai nežinau, apie ką latviai kalba“, – išsakytus priekaištus komentavo A. Veryga.

Ministras pripažino, kad buvo dvi priemonės, kuri Lietuvą skiria nuo kitų Baltijos šalių.

„Galima dvi priemones įvardinti, ko neturime mes, o turi latviai. Tai yra tas dviejų metrų atstumas, distancijos laikymasis. Pas mus jis yra švelnesnis – nustatytas 1 metro atstumas. Ir kita priemonė, kurios mes neturime – naktinių viešo maitinimo įstaigų darbo laikas Latvijoje yra iki 24 valandos. Na ir dar vienas skirtumas, nors nėra esminis – ten tikrai labai didelę kontrolės vykdo policija, ne visuomenės sveikatos specialistai“, – sakė jis.

Pokyčiai dėl saviizoliacijos

Sprendimai dėl galimybės sutrumpinti privalomą dviejų savaičių izoliaciją, atliekant testą dėl koronaviruso, turėtų būti parengti kitą savaitę, sako sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

„Labiausiai tikėtina, kad mes tuos sprendimus turėsime kitą savaitę. Kol aš neturiu galutinio atsakymo, galiu tik paspėlioti, greitai turėsime tokį sprendimą“, – sakė ministras.

Jis taip pat pridūrė, kad toks tekstas būtų nemokamas, o norintys tirtis iš karto oro uostuose turėtų susimokėti.

„Dėl testavimo saviizoliacijai trumpinti, kad žmogui nereikėtų mokėti už jį, tokia kalba buvo. O oro uostuose greičiausiai būtų mokami testai“, – sakė ministras.

Gandus dar kartą neigė

Viešojoje erdvėje šią savaitę pasirodė žinutės apie tai, kad koronavirusu sergančius vaikus specialistai atskirs nuo tėvų. Ministras A. Veryga dar kartą pakartojo, kad tai nėra tiesa.

„Pastebime, kad yra susirastas naujas objektas tam tikrų melagienų, yra gąsdinami tėvai, kurie jautresni, įsijautrinę vaikų teisių temomis. Jie gąsdinami, kad vaikai, kuriems bus pastebėti koronaviruso simptomai, gali būti be tėvų žinios paimti, prievarta skiepijami. Dar kartą noriu pakartoti, kad be tėvų žinios niekas nei gydys, nei skiepys, net nėra kuo. Bijoti net nėra ko“, – kalbėjo ministras.

Priemonės – jau naudotos

Nors planavo, tačiau trečiadienį Vyriausybė nesutrumpino barų, restoranų ir kavinių darbo laiko. Ministras aptarė kitas galimas apsaugos priemones.

„Matysime, kaip seksis pasiekti tą susitarimą. Dėl priemonių tai nieko naujo neatrasime, tai turbūt kalbėsime apie tas pačias, kurios buvo taikomos: tam tikro ploto nustatymas vienam lankytojui, jų skaičiaus reguliavimas, srautų reguliavimas, kiek ten jų gali ateiti, kad žmonės nesibūriuotų. Kad būtų galima išlaikyti atstumą“, – galimas priemones vardijo ministras.

„Barai, naktiniai klubai turi kitą dedamąjį – registruoti atėjusius. Tai gerai, galima tai naudoti, bet esmė, dėl ko bus kalbamasi – kaip suvaldyti srautus, laikytis saugios distancijos, kaip naudoti asmens apsaugos priemones“, – kalbėjo A. Veryga.

29 aktyvūs židiniai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) gydytoja epidemiologė Daiva Razmuvienė spaudos konferencijoje pristatė naujausius koronaviruso atvejus.

Jos teigimu, iki šiol yra fiksuojama liepos ir rugpjūčio mėnesiais rengtas šeimos šventes. Susirgę asmenys šalies mastu išsidėstę itin plačiai.

„Šiai dienai yra 29 aktyvūs židiniai, vieni nauji, kiti vis dar besitęsiantys“, – sakė ji.

Per rugpjūtį apie 19 procentų visų susirgimų yra tie, kurių užsikrėtimas nėra aiškus.

Per praėjusią parą registruota 20 koronaviruso atvejų

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinta 20 koronavirusinės infekcijos (COVID–19) atvejų. 11 iš jų registruoti Vilniaus, po 2 – Kauno ir Šiaulių bei po 1 – Klaipėdos, Panevėžio, Telšių, Alytaus ir Tauragės apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 16 žmonių, 2 asmenų užsikrėtimo aplinkybės šiuo dar nežinomos. Be to, per praėjusią parą registruoti 2 įvežtiniai atvejai.

Įvežtiniai atvejai – iš Kazachstano ir Vengrijos

Vakarykštę parą abu įvežtiniai koronaviruso atvejai patvirtinti Vilniaus apskrityje. Pirmasis atvejis – koronavirusas patvirtintas asmeniui, į Lietuvą grįžusiam iš Vengrijos, antrasis – asmeniui, į Lietuvą grįžusiam iš Kazachstano. Abu asmenys jaučia koronavirusinei infekcijai būdingus simptomus.

10 naujų atvejų siejama su židiniais

Vakarykštę parą registruotas naujas židinys Kauno apskrityje. COVID–19 patvirtinta 2–iems asmenims, dalyvavusiems rugpjūčio 22 d. Raseinių rajone vykusioje šeimos šventėje. Epidemiologų vertinimu, su šia švente dabar siejamai 3 koronaviruso atvejai, įskaitant patvirtintus vakar.

2 vakar Vilniaus apskrityje nustatyti atvejai yra siejami su židiniu įmonėje „Intersurgical“. Asmenys buvo izoliacijoje dėl turėto sąlyčio, tad naujų kontaktų nenustatyta. Šiuo metu registruoti 45 su šiuo protrūkiu susiję atvejai.

Dar 1 atvejis, nustatytas Vilniaus apskrityje, siejamas su rugpjūčio 15–16 d. Prienų rajone vykusiu „PravalFestu“. Vakar COVID–19 patvirtinta šio renginio dalyviui. Iš viso su šiuo renginiu dabar siejama 19 atvejų, įskaitant patvirtintą per vakar.

1 naujas atvejis vakar registruotas Vilniuje veikiančioje metalinius dangtelius gaminančioje įmonėje. Tai 7–asis infekcijos atvejis, susijęs su šiuo židiniu.

Dar 1 naujas atvejis, epidemiologų vertinimu, yra susijęs su šeimos švente Vilniuje. Patikslintais duomenimis, šiuo metu registruoti 5 susiję atvejai, dalis šių asmenų dirba vienoje siuvimo įmonėje Vilniuje.

Tuo metu, Telšių apskrityje vakar registruotas 1 koronaviruso atvejis, siejamas su protrūkiu choruose Vilniuje. Vertinama, kad susijusių atvejų šiuo metu yra 30.

Taip pat 1 atvejis vakar registruotas Tauragės apskrityje. Jis siejamas su protrūkiu viename iš kariuomenės dalinių. Šiuo metu turimais NVSC duomenimis, iš viso su šiuo židiniu siejami 27 COVID–19 atvejai.

Be to, Panevėžio apskrityje vakar registruotas naujas židinys – patvirtintas 2–asis infekcijos atvejis, siejamas elektromechaninių sistemų inžinerija besiverčiančia įmone.

Be to, nustatyta, kad 6 žmonės (3 Vilniaus, 1 Klaipėdos, 1 Alytaus, 1 Šiaulių apskrityse) užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas.

2 asmenų užsikrėtimo aplinkybės dar nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 2 asmenys – 1 Vilniaus ir 1 Šiaulių apskrityse. Vienas iš šių asmenų tirtas dėl COVID–19 ligai būdingų simptomų, kitas – profilaktiškai.

Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID–19 atvejais nebendravo.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso konkretiems žmonėms patvirtinta 2978 COVID–19 ligos atvejai, tebeserga 978 asmenų, 1901 – pasveiko.