„Buvo duotas toks savotiškas kaip ir pažadas, mes jį girdėjom iš Seimo pirmininkės, iš valdančiųjų atstovų, tuo metu, kai Seimo opozicija buvo vieningai pasitraukusi dirbti į kitą Seimo salę, ir mes kalbėjome apie tam tikrus ekonominius socialinius klausimus, jų sprendimą. Vasara yra tas laikas, kai reikia pasiruošt sunkiam rudeniui, ir buvo duotas pažadas, kad premjerė sudarys darbo grupę, pakvies opoziciją dirbti kartu, tarsis, nieko tokio neįvyko“, – penktadienį interviu Žinių radijui sakė A. Veryga.

Birželį kilus konfliktui tarp valdančiųjų ir opozicijos, mažumos atstovai buvo išėję posėdžiauti į atskirą salę ir pradėjo strigti Seimo darbas. Siekdami išspręsti konfliktą valdantieji pakvietė opozicijos atstovus kartu su Vyriausybe derinti jų siūlomas priemones infliacijos pasekmėms mažinti.

„Taip, toks pasiūlymas iš mūsų pusės nuskambėjo, kad Vyriausybė su opozicija bendram darbo formate galėtų diskutuoti apie priemones, kurios galėtų būti teikiamos biudžeto formavimui“, – tuomet žurnalistams sakė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Anot A. Verygos, toks formatas nebuvo sukurtas ir „visa tai padėta į stalčių“, o rudenį „vėl bus verčiamasi per galvą“ siekiant suderinti pozicijas.

„Aš girdėjau premjerės komentarą, pakankamai arogantišką, kad nėra čia ko susirinkt ir taukšt apie niekus, mes čia patys paruošim, o jei kas nepatiks, galėsit papildyt. Liepa būtų buvęs tikrai geras metas tai darbo grupei padirbėti, rugpjūtį šiek tiek pailsėti, atsipūsti, nes visi žmonės, reikia tam tikro poilsio, bet to neįvyko ir, matyt, kad rudenį vėl bus verčiamasi per galvą, bėgiojama, skubama, o per skubą visą laiką atsitinka dalykai, kurių būtų galima išvengti, jei viskas vyktų planuotai“, – kalbėjo A. Veryga.

Tam, kad opozicija grįžtų posėdžiauti į Seimo salę, valdantieji taip pat sutiko įtraukit į plenarinių posėdžių darbotvarkę jų parengtą antiinfliacinį paketą dėl mažesnio PVM šildymui ir pan., tačiau per pateikimo stadiją projektams nepritarė ir grąžino iniciatoriams tobulinti.