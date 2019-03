Tai žurnalistams sekmadienį pranešė ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. „Ministras teiks įsakymo projektą, dabar nustatyta tvarka, kad pirmiausia pacientui pasiūlomas pigiausias kompensuojamas vaistas. Tais atvejais, jei bus nustatytos neigiamos reakcijos ir pacientui jis netiks, tada gydytojas išrašys kitą vaistą ir už tą kitą vaistą bus kompensuojama pigesnio kaina visa, reikės tik sumokėti nedidelę priemoką ir tos aistros kurios yra užvirę, kad galbūt netinkami vaistai bus išrašomi, neturi jokio pagrindo“, – sakė premjeras. Vyriausybės vadovas pripažino, jog šie pakeitimai bus priimti atsižvelgiant į pacientų išsakytus nuogąstavimus ir kritiką. „Mes atsižvelgiame, mes girdime, ką žmonės kalba, ir tikrai tenka dabar nemažai bendrauti su žmonėmis, yra tokie nuogąstavimai ir ši nauja tvarka paskatins gydytojus taip pat elgtis atsakingai, užpildyti formą dėl vaistų reakcijos tam tikros“, – sakė S. Skvernelis. Susiję straipsniai: Skvernelis: Kauno centriniame pašte galėtų įsikurti valstybės įstaigos Su Matijošaičiu susitikęs Skvernelis: apie prezidento rinkimus nenoriu kalbėti Dar prieš kelias savaites ministras A. Veryga teigė, kad nuo kovo įsigaliojusi naujoji kompensuojamų vaistų išdavimo tvarka nekelia rizikos pacientų sveikatai. Ji numato, kad gydytojui išrašant kompensuojamąjį vaistą pirmą kartą ar po pusės metų, recepte automatiškai atsiras žyma – pirmas paskyrimas. Tokiu būdu, vaistininkai bus įpareigoti išduoti pigiausius vaistus ir tik jie būtų kompensuojami. Jei pacientas nenori rinktis pigiausio vaisto, gali rinktis kitą vaistą kaip nekompensuojamą ir už jį sumokėti visą kainą. Šią nuo naują tvarką kritikavo ir kai kurie pacientų organizacijų atstovai, ir kai kurie medikai. Anot jų, kai kurie pigiausi vaistai neužtikrina kokybiško ir efektyvaus gydymo. Todėl piktinosi, kad tokiu būdu ribojama galimybė rinktis ir siekiama taupyti pacientų sveikatos sąskaita.

