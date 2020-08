Kokių priemonių ketinama imtis šiai situacijai suvaldyti, antradienį spaudos konferencijoje pasakojo sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vadovas Aurelijus Veryga ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus padalinio vadovė Rolanda Lingienė.

Rengs rekomendacijas

Kaip sakė ministras, rengiamos atnaujintos rekomendacijos įstaigoms ir įmonėms.

„Girdime daug tokių klausimų. Aišku, paprasčiausias būdas būtų tiesiog susirasti, jos yra buvusios tos rekomendacijos. Tuo metu, kai buvo pirmoji banga, tikrai įstaigoms buvo jų nemažai parengta. Bet, kadangi klausiama iš naujo, pažiūrėsime, ar kažkur kontekstas nepasikeitęs, tai jas atnaujinsime ir paskelbsime“, – sakė A. Veryga.

Pasak ministro, net jei koronaviruso atvejų skaičius dar labiau šoktelėtų, ministerija nebeplanuoja tokio masinio gydymo paslaugų uždarymo.

„Bet visko gali būti, gali būti, kad vėl užsikrės visa gydymo įstaiga ir tada teks ten tas paslaugas stabdyti“, – sakė A. Veryga.

Nuotolinio mokymo kol kas nebus

Taip pat SAM vadovas kalbėjo apie ateinančius mokslo metus. Pasak ministro, vis dar rengiami nurodymai švietimo įstaigoms, kaip jos turėtų elgtis atėjus rugsėjo 1-ąjai.

„Kad jei jau vyktų užsikrėtimas švietimo įstaigoje, kad jis vyktų kaip įmanoma mažesnėje grupėje“, – kalbėjo A. Veryga.

Ministro paklausus, ar nėra svarstoma kai kurioms savivaldybėms įvesti nuotolinį mokymą, A. Veryga atsakė, kad kol kas tai nėra daroma.

„Jei kažkurioje savivaldybėje situacija pasidarytų nevaldoma, teoriškai galima būtų galvoti. Bet idealiu atveju, būtų gerai galvoti net ne apie savivaldybę, o apie konkrečią įstaigą“, – sakė SAM vadovas.

A. Verygos teigimu, kol kas tikrai neplanuojama įvesti ir privalomo kaukių dėvėjimo mokyklose. Vis dėlto, švietimo įstaigų atstovų teigimu, užtikrinti saugų atstumą mokyklose – neįmanoma.

„Sunku pasakyti, ar tikrai neįmanoma. Situacija tikrai yra neeilinė. Jei visą ugdymo procesą organizuotume taip, kaip buvo iki COVID-19, tai tikrai neįmanoma tų reikalavimų įgyvendinti. Dėl to ir sakome, kad ugdymo įstaigos, kartu su steigėjais, visuomenės sveikatos centro specialistais turi galvoti, kaip procesą organizuoti kitaip. Tikrai nereikėtų ugdymo įstaigų vadovams gąsdintis ir bijoti, nes, kai bendravome, jų pagrindinė baimė buvo, kad juos kas nors nubaus. Tai tikslas tikrai nėra kažką bausti“, – sakė A. Veryga.

Kaip sakė SAM vadovas, artimiausiu metu turi atsirasti tvarka, kaip būtų galima patikrinti ugdymo įstaigų darbuotojus dėl infekcijos.

„Bet tikrai turi būti pergalvoti ir maitinimo procesai, kad srautai nesimaišytų. Yra tokių praktinių pastebėjimų. Net ir pamokas nebūtinai pradėti ne vienu laiku, kad ne visi vienu metu susirinktų. Čia tikrai praktiniai patarimai, kurių mes nesudėliosime. Mes galime pasakyti sveikatos logiką, infekcijos kontrolių logiką, bet pačius procesus turi susidėlioti įstaiga“, – kalbėjo ministras.

Laišką prilygino benzino pylimui į ugnį

Žurnalistai paklausė ministro A. Verygos, kaip jis vertina pirmadienį paskelbtą atvirą laišką apie neva neveiksmingą kaukių dėvėjimą.

„Smagu, kad kolegos mus stebi ir žiūri, ką mes veikiame. Bet dėl pačio turinio, tiesą sakant man šiek tiek neramu, ypač pastebėjus, kaip šitais patarimais dalijasi skeptikai ir diskutuoja apie tai tikrai ne specialistai, o visos sąmokslų teorijomis besivadovaujantys žmonės. Tai – kaip benzino į ugnį įpilti. Mes galime su jais diskutuoti, vertiname kiekvieną specialistą, kuris yra išvykęs, tikrai jų nemažai buvome pasitelkę. Bet tai yra daroma kitais formatais, tą darome ministerijoje, bendrauja specialistai. Galime apie viską diskutuoti. Bet žinant, kad visuomenėje platinamos sąmokslo teorijos, paimti ir platinti kažkokius viešus laiškus, kuriuos tikrai atsiuntus ir ne viešai perskaitytume. Aš tai vertinu kaip kažkokią viešųjų ryšių akciją, kurios nelabai suprantu. Nes ne taip dirba specialistai, ne taip sprendimai yra priimami“, – sakė A. Veryga.

Pačių medikų nuomonių apie šį laišką buvo pačių įvairiausių. Kai kurie jų teigia, kad tokie dalykai, kaip paminėti atvirame laiške, Lietuvoje nepasiteisintų.

„Mes pasirėmėme kitų šalių pavyzdžiais, Prancūzijos, Italijos, kur nekyla kažkokio pasipiktinimo, pas mus jo atsirado. Tai puiki iliustracija, kad kultūriniai dalykai, mentalitetas, nusiteikimas skiriasi, yra kitoks. Skandinavijos valstybės kuo pasižymi – net ir neturėdamos kažkokių valstybės nurodymų pasitiki institucijomis ir tokiai visuomenei užtenka ką nors rekomenduoti. Mes turime kitokią patirtį, pasitikėjimas yra žemas ir įsivaizduojama, kad valstybės tarnautojams labai didelis džiaugsmas uždėti visiems tas kaukes. Aš pats su dideliu malonumu ją nusiimčiau“, – sakė A. Veryga.

Lietuvos tendencijos skiriasi nuo pasaulinių

Pasak R. Lingienės, nors pasaulyje daugėja besimptomių koronaviruso atvejų, Lietuvoje kol kas ši tendencija skiriasi. Iš 21 nustatyto koronaviruso atvejo – 20 žmonių jautė simptomus.

„Skaičiuojame, kad per rugpjūčio mėnesį 15–16 proc. nustatytų atvejų yra susiję su muzikos festivaliais ir kitais atvirose erdvėse vykusiais renginiais. Šis skaičius nėra labai tikslus, nes, manome, kad užsikrėtę asmenys ne visada nurodo, kur ėjo, kokie buvo jų maršrutai, su kuo bendravo. Blogai tai, kad nenurodžius asmenų, su kuriais turėjo sąlytį susirgę žmonės, nesurandamas infekcijos šaltinis ir nesustabdomas plitimas. Todėl plitimas visuomenėje vis tiek yra“, – sakė NVSC Vilniaus padalinio vadovė.

Todėl, pasak R. Lingienės, jei įmanoma, šiuo metu vis dar reikėtų susilaikyti nuo renginių lankymo. Ypatingai, jei jaučiami kokie nors peršalimo simptomai.

Pasak R. Lingienės, sąlytį su sergančiais COVID-19 infekcija turėjusių asmenų per savaitę nustatyta virš 1000.

„Taip, kad buvo įpratę žmonės, kad su jais susisiekia per artimiausią ar tą pačią dieną, to nebėra ir artimiausiu metu nebepavyks to padaryti. Kaip ir visame pasaulyje ten, kur atvejų skaičius daugėja. Bet visi asmenys, kuriems nustatyta COVID-19 infekcija, turi įspėti visus asmenis, su kuriais bendravo ir visi kontaktai iškart turi izoliuotis nelaukdami jokio atskiro skambučio iš NVSC. Mūsų specialistai tikrai paskambins, bet gali būti, kad ne po dienos ir net ne po trijų, nes tiesiog fiziškai nebeįmanoma to daryti“, – sakė R. Lingienė.

Taip pat, pasak NVSC atstovės, jei asmuo turi simptomų, nuo koronaviruso tikrai bus ištirtas. Tačiau, jei žmogus turėjo sąlytį su sergančiuoju, tirtis pirmą ar trečią dieną po sąlyčio nerekomenduojama.

„Tokiu atveju labai maža tikimybė, kad net jei esame užsikrėtę, kad bus teigiamas PGR tyrimas“, – sakė R. Lingienė.

Prireiks ir savanorių pagalbos

A. Veryga spaudos konferencijoje sakė, kad ministerija bandys kuo greičiau susitvarkyti su augančių žmonių srautu, skambinančių į karštąją liniją ir į NVSC.

„Steigsime savanorių centrą, į pagalbą vėl pasitelksime savanorius. Matome, kad žmogiškųjų išteklių, kurie ten yra, jau nebeužtenka“, – kalbėjo ministras.

Šiam tikslui, pasak A. Verygos, bus kviečiami skautai, šauliai ir kitos organizacijos.

„Vilniaus savivaldybė neįvertino vieno dalyko“

A. Veryga spaudos konferencijoje kalbėjo ir apie jodo tabletes.

„Turime problemą Vilniaus savivaldybėje. Deja, bet savivaldybė neįvertino vieno dalyko, kuris yra susijęs su tam tikru reglamentavimu dėl medikamentų išdavimo, perdavimo. Vilniaus rajono savivaldybė viską padarė teisingai, tas tabletes pasiėmė gydymo įstaigos, jų vadovai. Įstaigos turi licenciją laikyti tokius preparatus. Vilnius apsisprendė kitaip. Pasiėmė įmonė, kuri neturi jokios preparatų nei laikymo, nei platinimo licencijos. Tada iškilo įvairios kliūtys tuos medikamentus dalinant ir platinant vaistinėms. Tik noriu priminti, kad tvarkos aprašas, kuris susijęs su tų tablečių dalinimu, nustato, kad savivaldybės gali išdalinti jas prieinamu būdu, gali pasirinkti lankčiai sprendimus“, – sakė A. Veryga.

Ministro teigimu, tai, kad savivaldybė neįvertino dalinimo būdo ir teisėtumo, dabar kelia problemas.

„Niekas kitas, tik Vilniaus savivaldybė tai gali išspręsti. Ministerija jodo preparatus yra nupirkusi, juos atidavusi savivaldybei ir ji turi pasistengti padaryti savo darbą“, – kalbėjo ministras.

Tebeserga 85 žmonės

Šiuo metu Lietuvoje patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms skaičius yra 2694. Koronavirusu serga 811 asmenų.

R. Lingienė sakė, jog šiuo metu ligoninėse nuo koronaviruso infekcijos gydomi 59 asmenys, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose – 6, plaučių ventiliacija taikoma 2, o 16 pacientų gydomi su deguonies kaukėmis.

Mirusių nuo koronaviruso yra 85.

Šią savaitę, nuo rugpjūčio 24 d. iki rugpjūčio 30 d. imtinai Kauno, Prienų, Trakų, Molėtų, Tauragės, Kupiškio, Kaišiadorių rajonų, taip pat Kauno, Klaipėdos, Vilniaus miestų gyventojams bus intensyviau atliekami tyrimai dėl koronaviruso infekcijos. Šiose 10 savivaldybių fiksuojamas didesnis sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) negu kitose Lietuvos savivaldybėse.