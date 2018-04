„Įkainiai yra pakelti ir viskas priklauso nuo to, ar įstaiga teikia paslaugas, ar ji galės tuos pinigus užsidirbti. Tai nėra šiaip pinigai, kurie bus tiesiog automatiškai pervesti tiesiogiai gydymo įstaigai. Ir dabar jie privalo tuos pinigus užsidirbti teikdami paslaugas. Jeigu jie suteiks paslaugas, kurių įkainiai yra indeksuoti, tai jie visas prielaidas turi (gauti daugiau lėšų – BNS)“, – antradienį Seime Vyriausybės pusvalandį sakė Aurelijus Veryga. „Dėl ko mes kalbame, kad turime peržiūrėti įstaigų tinklą, peržiūrėti, kad jis dirbtų optimaliai ir racionaliai. Būtent dėl to, kad kai kurios įstaigos, nebeturėdamos srautų, susiduria su šita problema. Ir dabar situacija įstaigose yra labai skirtinga“, – pridūrė jis. A. Verygos teigimu, nuo gegužės 1-osios medikų algos turėtų didėti vidutiniškai 20 proc., tačiau jis pripažino, kad skirtingiems specialistams algos turėtų augti skirtingai. „Reikėtų akcentuoti tai, kad skirtingoms sritims tas perskaičiavimas bus šiek tiek skirtingas. Norime pozityviai diskriminuoti, tai yra didesnį dėmesį skirti pirminei sveikatos priežiūrai, kuri ir labiausiai nukentėjusi pagal mažėjantį gyventojų skaičių, taip pat greitajai medicinos pagalbai, kurios apmokėjimas vėl susijęs su gyventojų skaičiumi“, – aiškino sveikatos apsaugos ministras. Jis pabrėžė, kad papildomos lėšos – 99,5 mln. eurų – bus skirtos su rekomendacija šitas lėšas naudoti tik darbo užmokesčiui didinti, prioritetą teikiant mažiausiai uždirbantiems specialistams. A. Veryga pranešė, kad minėtos lėšos bus skirtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo rezervo (80 mln. eurų) ir Valstybinės ligonių kasos nepaskirstytų lėšų (19,5 mln. eurų). Lietuvos medikų sąjūdis nuogąstauja, kad minėti pinigai gydytojų, slaugytojų nepasieks. Kitą savaitę jis rengia mitingą dėl prasto sveikatos apsaugos finansavimo. Sveikatos apsaugos ministras savo ruožtu teigė, kad „niekas negali uždrausti žmonėms tokiu būdu demokratinėje valstybėje kelti klausimus, bendrauti su politikais“. „Aš to (mitingo – BNS) nevertinu kaip dialogo nebuvimo. Tiesa, man kai kuriais atvejais yra keistoka, kai klausimus kelia žmonės, kurie yra pakviesti, dalyvauja ir sėdi prie to paties stalo. Kai mes šnekamės, ir Finansų ministerijos atstovai dalyvauja, ir Ligonių kasų atstovai dalyvauja, girdime tuos pačius dalykus, kada susitariama dėl sumų, bet išeinama į viešumą ir sakoma, kad nežinoma, ar tikrai tiek pinigų bus, nežinoma, iš kur jų bus. Atsiprašau, bet nuoširdžiai nesuprantu, kas ko nesupranta“, – Seime kalbėjo A. Veryga. „Jeigu Medikų sąjūdis atsiunčia žmones, kurie darbo grupėse nesupranta, iš kur tie pinigai, kokie pinigai, gal jie gali tarpusavyje pasitarti ir atsiųsti žmones, kurie supras“, – teigė ministras. Susitarta dėl ilgalaikių įsipareigojimų, tai yra tiek, kiek dirbs ši Vyriausybė. Susitarta, kad gydytojo vidutinis darbo užmokestis 2020 metais būtų ne mažesnis kaip trys šalies vidutiniai darbo užmokesčiai, o slaugytojų – ne mažesnis kaip 1,5 vidutinio šalies darbo užmokesčio. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenis, praėjusių metų antrą pusmetį gydytojų vidutinis darbo užmokestis siekė 1564, slaugytojų – 793 eurai. Sutarta, kad iki 2020 metų vidutinė gydytojų alga sudarys tris šalies vidutinius darbo užmokesčius.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.