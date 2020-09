„Nebūtinai tai bus valinis Vyriausybės sprendimas, gali būti, kad bus labai aiški rekomendacija savivaldybėms, nes būtent savivaldybės tokius renginius organizuoja ir išduoda jiems leidimus“, – spaudos konferencijoje pirmadienį sakė ministras.

Anot jo, toks ribojimas turėtų būti taikomas įvairioms miestų šventėms, mugėms.

„Pirmiausia kalbama apie tokius renginius, kur neįmanoma atlikti dalyvių registracijos, kur neįmanoma išlaikyti atstumų, užtikrinti apsaugos priemonių dėvėjimo. Tai yra įvairios miestų šventės, įvairūs renginiai, kurie savaitgaliais šurmuliavo ir sostinėje, ir kitose vietose. Tai įvairios mugės, kur pasižiūrėjus į fotografijas, panašu, kad yra toks vaizdas, kad nebūtų buvę jokios infekcijos, kad jos ir nėra, nes užsimiršimas – ypatingai aukšto lygio“, – aiškino A. Veryga.

Premjeras Saulius Skvernelis pirmadienį po Vyriausybės COVID-19 valdymo komiteto posėdžio pranešė, kad, reaguojant į pastaruoju metu išaugusį koronaviruso plitimą, nuo spalio 1 dienos ketinama nebeleisti rengti masinių renginių, tokių kaip miestų ar derliaus šventės.

Šeštadienį Lietuvoje buvo pranešta apie rekordinį naujų koronaviruso atvejų per parą skaičių – 99. Daugiausiai naujų atvejų per parą iki šiol buvo fiksuota 90, epidemijos piko metu balandį. Iš viso per savaitgalį nustatyti nauji 179 koronaviruso atvejai.

Vis dėlto A. Veryga teigė nuomonės dėl visuotinio karantino nekeičiantis – artimiausiu metu jo skelbti neplanuojama.

„Apie visuotinį karantiną nekalbama, tam ir yra paruoštos priemonės pagal sektorius, ką reikėtų įgyvendinti ir ką savivaldybės, kuriose įvyksta protrūkiai, ir stengiasi padaryti – tiek stabdydamos renginius, tiek pasinaudodamos galimybę bent jau dalį ugdymo įstaigų pervesti į nuotolinį mokymą, bent jau kol židinys bus suvaldytas. Tos priemonės yra, jos žinomos, jas reikia naudoti“, – sakė jis.

Ministras taip pat teigė negalintis įvardinti kriterijaus, kuriuo vadovaujantis būtų vėl įvestas karantinas.

„Yra vertinamas visas kompleksas sąlygų. Net ir matant, kad situacija kažkurioje vienoje srityje pablogėjo, tai dar nėra pakankamas motyvas imtis visuotinio karantino. Atvejų skaičius nėra vienintelis kriterijus. (...) Tikrai tokio vieno skaičiaus, kurį jūs norėtumėte iš manęs išgirsti ir kurį galėtumėte stebėti – nėra“, – komentavo A. Veryga.

Visuotinis karantinas Lietuvoje buvo įvestas kovo 16 dieną ir tęsėsi iki birželio 16 dienos imtinai.